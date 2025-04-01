'Передали всю информацию американской стороне': Зеленский отметил новые российские удары по энергетике Украины. Видео

Украина передала Соединенным Штатам всю необходимую информацию о российских нарушениях "режима тишины" по объектам энергетики. Наше государство настаивает на том, что каждое такое невыполнение договоренностей должно быть зафиксировано и получить ответ от наших партнеров.

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Об этом в вечернем обращении 1 апреля сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что именно РФ на практике отказывается выполнять соглашение.

Доклад о контактах с нашими партнерами, в том числе с американской стороной, главе государства представил министр обороны Рустем Умеров.

"Мы передали всю необходимую информацию о российских нарушениях касательно энергетики: были удары, сегодня снова был удар в Херсоне, применение российского дрона по объекту энергетики, по оборудованию – абсолютно сознательно и целенаправленно – часть города оставалась без электричества. Мы настаиваем на том, что каждое такое нарушение должно быть зафиксировано и получить ответ от наших партнеров.

Именно из таких маленьких деталей складываются большие задержки Россией дипломатического процесса. Безусловное прекращение ударов, которое предложила Америка, сейчас не реализовано только из-за позиции России", – подчеркнул Зеленский.

Во вторник он провел новую Ставку верховного главнокомандующего. Ключевым вопросом было обеспечение наших бригад всем необходимым.

"Отдельно еще говорил с министром обороны Украины, главкомом, руководителем Генштаба – подробно готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Фактически это одна из гарантий безопасности для Украины", – рассказал президент.

Однако наша первая, наиболее эффективная гарантия – это наши Силы обороны и безопасности. "Именно из этого и исходим – украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте – вся другая архитектура безопасности. Уже на днях состоится встреча – в пятницу – с представителями государств-партнеров, это будут военные представители. Встреча, чтобы обсудить общий подход к вопросу о контингентах. Работать будем на подготовленных предложениях украинской стороны, и нужен общий для всех в Европе подход, а значит, и общие решения", – анонсировал он.

В этот же день президент провел несколько международных встреч.

"Министр иностранных дел Литвы – я поблагодарил за оказанную Украине поддержку. И это очень принципиальная поддержка от первых минут полномасштабной войны. Поддержка оружием, экономическая поддержка, политическая. Есть новые системы ПВО от Литвы – шесть. Очень благодарим вас! Очень ценим также помощь Литве нашему производству оружия в Украине – инвестиции в наш оборонный комплекс и общие проекты – они очень важны. Ценим и поддержку в отношениях с другими партнерами, в частности в Европейском Союзе", – сообщил Зеленский детали.

Еще одна встреча была с министром иностранных дел Германии.

Президент назвал ФРГ одним из самых больших друзей Украины в плане поддержки.

"Противовоздушная оборона, оружие, финансы – мы в Украине вместе с Германией спасли тысячи и тысячи жизней. Есть сегодня новый пакет поддержки – 130 миллионов евро". В этом году Германия оказывает сильную поддержку. Немецкая поддержка для Украины составит 7 миллиардов евро. Были недавно реализованы наши договоренности предварительные с Германией – по поводу оружия, по защите неба.

Также я хочу поблагодарить за то, что немецкая поддержка остается для Украины вполне предсказуемой и системной. Стабильность поддержки – один из ключевых факторов в защите от российской агрессии. Именно на паузы в снабжении, на споры между партнерами, на все признаки нестабильности очень рассчитывает Путин. Он верит, что единство в защите жизни не сохранится. Поэтому так важно делать все, чтобы сохранить единство, сохранить конструктивную работу со всеми партнерами. Украина это делает", – подчеркнул глава государства.

В конце обращения он рассказал, что во вторник подписал новый указ для награждения наших воинов государственными наградами. Их получили 449 защитников, и из них 179 посмертно.

"Мы всегда должны помнить, как многое зависит от нашей армии – от всех украинцев и украинок, которые своей жизнью – жизнью – защищают жизнь Украины. Я благодарю каждого нашего воина. Я благодарю всех, кто работает на наше государство и кто нам помогает", – передал слова благодарности президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, на 4 апреля запланирована встреча узкого круга представителей тех стран, которые готовы разместить в Украине контингент "в том или ином виде", сообщал ранее Владимир Зеленский. Переговоры будут базироваться на "подготовленных позициях украинской стороны".

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