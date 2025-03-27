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В Украину отправится франко-британская миссия сил сдерживания: Макрон рассказал подробности

Анна Паскевич
Новости политики
3 минуты
30,6 т.
В Украину отправится франко-британская миссия сил сдерживания: Макрон рассказал подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. Также возможно развертывание сил стран-союзников после возможного мирного соглашения.

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Соответствующее заявление Макрон сделал на брифинге в четверг, 27 марта, выступая после встречи в Париже "коалиции желающих" – государств, поддерживающих Украину. Он также объявил о решении ускорить выплату "кредитов, согласованных на саммите G7" со стороны ЕС.

По словами французского лидера, союзники Украины "единогласно согласились с тем, что санкции против России не должны быть отменены".

Макрон добавил, что вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он будет "направлять" усилия этой коалиции стран.

В Украину отправится франко-британская миссия сил сдерживания: Макрон рассказал подробности

"Мы договорились, что британский премьер-министр и я даем мандат нашим начальникам штабов обороны, чтобы франко-британская команда могла быть отправлена в Украину в ближайшие дни и могла бы очень тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, которые также согласились на этот механизм, чтобы подготовить во всех сферах формат украинской армии завтрашнего дня. Какой будет армия? Какой будет морская составляющая?" – сказал он.

По словам президента Франции, в случае достижения перемирия "будут силы поддержки" от "нескольких стран Европы", которые могут быть развернуты уже "на следующий день в Украине".

В Украину отправится франко-британская миссия сил сдерживания: Макрон рассказал подробности

"Эти силы поддержки не предназначены для того, чтобы быть миротворческими силами", "силами, присутствующими на линии соприкосновения", или "силами, которые заменят украинскую армию", объяснил Макрон.

Он добавил, что речь идет о силах, "которые будут оказывать долгосрочную поддержку и будут выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной российской агрессии".

В отсутствие "единодушия" между странами по этому вопросу это будут силы лишь из "нескольких государств-членов" коалиции, сказал Макрон.

Накануне он заявил, что идея введения западного контингента в Украину, продвигаемая на "коалиции желающих", не предполагает развертывания непосредственно на линии фронта, поскольку она не зафиксирована и этот вопрос еще должен обсуждаться на переговорах Киева и Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Владимир Зеленский. Во встрече приняла участие 31 страна – европейские, Канада, Турция, а также генсек НАТО Марк Рютте. На ней обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Владимир Зеленский на саммите подчеркнул, что Украине нужен один четкий план, который будет работать. Он отметил, что "коалиция желающих" уже активно работает в политическом и военном направлениях.

По словам президента Украины, некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты только при условии предоставления гарантий безопасности от США. Он также подчеркнул, что Киев стремится к тому, чтобы замороженные активы РФ были использованы для оснащения ВСУ, поскольку крепкая армия является самой большой гарантией безопасности для Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия пытается выиграть время и готовится не к миру, а к наступлению на Сумщину и Харьковщину уже этой весной.

А в Офисе президента рассказали, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина настаивала на запрещении ударов по школам, больницам и жилым районам, однако россияне не захотели даже обсуждать это.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 26 марта заявил, что Москва удовлетворена дипломатическими контактами с США, диалог "развивается конструктивно и результативно".

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