В Украину отправится франко-британская миссия сил сдерживания: Макрон рассказал подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. Также возможно развертывание сил стран-союзников после возможного мирного соглашения.

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Соответствующее заявление Макрон сделал на брифинге в четверг, 27 марта, выступая после встречи в Париже "коалиции желающих" – государств, поддерживающих Украину. Он также объявил о решении ускорить выплату "кредитов, согласованных на саммите G7" со стороны ЕС.

По словами французского лидера, союзники Украины "единогласно согласились с тем, что санкции против России не должны быть отменены".

Макрон добавил, что вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он будет "направлять" усилия этой коалиции стран.

"Мы договорились, что британский премьер-министр и я даем мандат нашим начальникам штабов обороны, чтобы франко-британская команда могла быть отправлена в Украину в ближайшие дни и могла бы очень тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, которые также согласились на этот механизм, чтобы подготовить во всех сферах формат украинской армии завтрашнего дня. Какой будет армия? Какой будет морская составляющая?" – сказал он.

По словам президента Франции, в случае достижения перемирия "будут силы поддержки" от "нескольких стран Европы", которые могут быть развернуты уже "на следующий день в Украине".

"Эти силы поддержки не предназначены для того, чтобы быть миротворческими силами", "силами, присутствующими на линии соприкосновения", или "силами, которые заменят украинскую армию", объяснил Макрон.

Он добавил, что речь идет о силах, "которые будут оказывать долгосрочную поддержку и будут выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной российской агрессии".

В отсутствие "единодушия" между странами по этому вопросу это будут силы лишь из "нескольких государств-членов" коалиции, сказал Макрон.

Накануне он заявил, что идея введения западного контингента в Украину, продвигаемая на "коалиции желающих", не предполагает развертывания непосредственно на линии фронта, поскольку она не зафиксирована и этот вопрос еще должен обсуждаться на переговорах Киева и Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Владимир Зеленский. Во встрече приняла участие 31 страна – европейские, Канада, Турция, а также генсек НАТО Марк Рютте. На ней обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Владимир Зеленский на саммите подчеркнул, что Украине нужен один четкий план, который будет работать. Он отметил, что "коалиция желающих" уже активно работает в политическом и военном направлениях.

По словам президента Украины, некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты только при условии предоставления гарантий безопасности от США. Он также подчеркнул, что Киев стремится к тому, чтобы замороженные активы РФ были использованы для оснащения ВСУ, поскольку крепкая армия является самой большой гарантией безопасности для Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия пытается выиграть время и готовится не к миру, а к наступлению на Сумщину и Харьковщину уже этой весной.

А в Офисе президента рассказали, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина настаивала на запрещении ударов по школам, больницам и жилым районам, однако россияне не захотели даже обсуждать это.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 26 марта заявил, что Москва удовлетворена дипломатическими контактами с США, диалог "развивается конструктивно и результативно".

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