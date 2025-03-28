Дроны и новые санкции против РФ: Зеленский рассказал, о чем договорились в Париже. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах состоявшегося 27 марта в Париже саммита "коалиции желающих". По его словам, европейские лидеры обсудили усиление поддержки Украины, новые санкции против России и расширение военной помощи.

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Об этом он сообщил в своих соцсетях. Президент подчеркнул, что "Европа точно умеет себя защищать", поэтому идет совместная работа, чтобы гарантировать Украине и всем европейским народам больше безопасности.

По словам Зеленского, Украина получила новые оборонные пакеты и поддержку санкций против РФ, а именно:

Франция подготовила новый пакет помощи на 2 миллиарда евро.

Договорено о дальнейших инвестициях партнеров в украинскую оборонную промышленность.

Украина совместно с партнерами продолжит реализовывать "датскую модель", позволяющую значительно увеличить производство беспилотников и другого оружия.

Участники саммита подтвердили, что санкции против РФ должны оставаться в силе, пока идет война.

Военные представители стран-партнеров получили задачу провести встречи и согласовать дальнейшие действия по укреплению безопасности Украины и Европы.

Зеленский поблагодарил все страны, поддерживающие Украину, и отметил эффективность сотрудничества с Францией и Британией в сфере безопасности.

"Благодарю каждого лидера, каждое государство, которые помогают Украине. Спасибо Франции и Британии за то, что такой наш формат коалиции желающих и способных работать ради безопасности стал эффективным", — подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих". На нем обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. По его словам, речь идет о силах, которые будут "предоставлять долгосрочную поддержку и выступать как сдерживающий фактор против потенциальной российской агрессии".

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