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Дроны и новые санкции против РФ: Зеленский рассказал, о чем договорились в Париже. Фото

Екатерина Дутик
Новости политики
3 минуты
11,6 т.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах состоявшегося 27 марта в Париже саммита "коалиции желающих". По его словам, европейские лидеры обсудили усиление поддержки Украины, новые санкции против России и расширение военной помощи.

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Об этом он сообщил в своих соцсетях. Президент подчеркнул, что "Европа точно умеет себя защищать", поэтому идет совместная работа, чтобы гарантировать Украине и всем европейским народам больше безопасности.

По словам Зеленского, Украина получила новые оборонные пакеты и поддержку санкций против РФ, а именно:

Участники саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта
  • Франция подготовила новый пакет помощи на 2 миллиарда евро.
Участники саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта
  • Договорено о дальнейших инвестициях партнеров в украинскую оборонную промышленность.
  • Украина совместно с партнерами продолжит реализовывать "датскую модель", позволяющую значительно увеличить производство беспилотников и другого оружия.
Украина получит новые оборонные пакеты помощи
  • Участники саммита подтвердили, что санкции против РФ должны оставаться в силе, пока идет война.
  • Военные представители стран-партнеров получили задачу провести встречи и согласовать дальнейшие действия по укреплению безопасности Украины и Европы.
Саммит "коалиции желающих" проходил в Елисейском дворце

Зеленский поблагодарил все страны, поддерживающие Украину, и отметил эффективность сотрудничества с Францией и Британией в сфере безопасности.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Кир Стармер

"Благодарю каждого лидера, каждое государство, которые помогают Украине. Спасибо Франции и Британии за то, что такой наш формат коалиции желающих и способных работать ради безопасности стал эффективным", — подчеркнул президент.

Зеленский о результате саммита в Париже

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих". На нем обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Зеленский, Макрон и Стармер

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. По его словам, речь идет о силах, которые будут "предоставлять долгосрочную поддержку и выступать как сдерживающий фактор против потенциальной российской агрессии".

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