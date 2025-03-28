Инвестиции в производство ракет, лицензии на ПВО и доступ к разведданным: Зеленский подвел итоги встречи во Франции

В результате состоявшегося 27 марта в Париже саммита "коалиции желающих" достигнуты договоренности о новых пакетах помощи Украине, инвестициях в производство ракет и лицензии на ракеты к ПВО. Также удалось добиться расширения доступа к разведданным и доступа к складам с боеприпасами.

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Об этом 28 марта заявил президент Владимир Зеленский на брифинге, комментируя итоги встречи в Париже. Он, в частности, выразил признательность партнерам за результаты саммита, передает корреспондент OBOZ.UA.

"Очень большое спасибо и Франции и президенту Эммануэлю Макрону лично за конкретные результаты, которые были достигнуты. Это усиление отношений между Украиной и Францией и Украиной и Великобританией. Благодарность также премьер-министру Великобритании Киру Стармеру", – сказал президент Украины.

По его словам, достичь договоренностей по выделению новых пакетов помощи Украины на миллиарды евро.

О части из них объявят на новом "Рамштайне", который организуют Германия и Великобритания.

"Это не только 2 млрд евро от Франции – еще будут пакеты, о них будут объявлены в апреле на новом "Рамштайне". Организаторами нового "Рамштайна" являются Великобритания и Германия", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что также по итогам саммита в Париже удалось добиться расширения доступа Украины к разведданным – это договоренности "с некоторыми европейскими странами, которые не называем".

Также на встрече договорились о расширении доступа Украины к складам с боеприпасами, лицензии на ракеты к ПВО и инвестициям в производство ракет.

Кроме того, среди достижений – встреча в ближайшее время генштабов ведущих стран Европы "узким кругом, которые готовы к отправке контингента".

В частности, в Украину "точно приедет" военное руководство Франции и Великобритании.

"Это узкий круг стран, мы им покажем нашу инфраструктуру и общее видение, потом уже следующие встречи – по гарантиям безопасности", – сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что среди важных договоренностей также решение о не снятии санкций с России.

"Это поддерживает вся Европа, на 99 процентов консолидированное решение, пока не будет справедливого мира для Украины", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", собравший 31 страну. На встрече обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможно размещение военного контингента в случае перемирия.

После саммита Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину в ближайшие дни для работы по укреплению ВСУ. По его словам, этот военный контингент будет оказывать долгосрочную поддержку и выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной агрессии России.

В пятницу Зеленский написал в соцсетях, что на саммите в Париже лидеры стран обсудили усиление поддержки Украины, новые санкции против РФ и договорились о новых пакетах помощи Киеву. Глава государства добавил, что "Европа точно умеет себя защищать", поэтому продолжается совместная работа, чтобы гарантировать Украине и всем европейцам больше безопасности.

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