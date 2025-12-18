'Готовим контакты': в Кремле сделали новое заявление по обсуждению мирного плана для Украины

В Кремле заявили о подготовке контактов с Соединенными Штатами по обсуждению возможного мирного урегулирования войны в Украине. Российская сторона ожидает результатов консультаций Вашингтона с Киевом и Брюсселем.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что Россия действительно готовит контакты с американской стороной после завершения переговоров США с европейскими партнерами и Украиной по украинскому урегулированию.

"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была сделана американцами с европейцами и с украинцами", – заявил Песков во время брифинга.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что на этой неделе в Майами, штат Флорида, могут состояться контакты между представителями США и России.

По данным издания, с американской стороны во встрече могут принять участие представители президента США Дональда Трампа – Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а с российской – спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

В то же время Axios отмечает, что проведение трехсторонней встречи с участием США, Украины и России в Майами не планируется.

Что предшествовало

Последний раунд переговоров по Украине состоялся 14-15 декабря в Берлине между делегациями Киева и Вашингтона при содействии правительства ФРГ. К этим переговорам присоединились европейские политики и генсекретарь НАТО Марк Рютте.

Сообщалось, что по итогам этих переговоров якобы было решено 90 процентов противоречий "мирного соглашения" США, но самый сложный – территориальный вопрос – остался открытым.

Трамп заявил, что доволен результатами диалога.

Как сообщал OBOZ.UA, в процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

