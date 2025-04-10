'Главный спонсор войны': в ЕС отреагировали на участие граждан Китая в войне России против Украины

В Европейском Союзе отреагировали на информацию об участии граждан Китая в войне против Украины на стороне РФ после того, как несколько из них были взяты в плен Силами обороны. В блоке напомнили, что Пекин – главный спонсор российского полномасштабного вторжения.

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Без помощи КНР Москва не смогла бы вести войну уже три года "в таких объемах". Об этом заявила верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в среду, 9 апреля.

"Понятно, что Китай – это главный спонсор войны, которую ведет Россия. Без поддержки Китая Россия не могла бы вести войну в таких объемах. Мы знаем, что 80% товаров двойного назначения попадают в Россию через Китай", – подчеркнула топ-дипломат ЕС.

Она уточнила, что это не означает прямого участия Пекина и его армии в войне, которую Россия ведет против Украины. Однако китайские военные, по ее словам, могут "поделиться информацией, которую они знают об этом".

Каллас рассказала, что с главой украинского правительства Денисом Шмигалем на заседании Совета ассоциации обсудили информацию о взятых в плен в Украине гражданах КНР.

Она также напомнила о вовлечении КНДР в широкомасштабную агрессию РФ против Украины и доказательства присутствия северокорейских войск и техники в России.

"Если бы Китай действительно хотел прекратить поддержку войны, это оказало бы влияние", – считает европейскый дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– воины Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

– В то же время в китайском министерстве иностранных дел заверили, что Пекин не отправлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

– По словам президента Владимира Зеленского, украинским спецслужбам известна информация о по меньшей мере 155 китайских солдат, воюющих на стороне РФ. Он подчеркнул, что официальный Пекин знает об этом.

– Следователи СБУ провели первые допросы пленных граждан Китая. Они попали в плен на первом же боевом задании. Один возле населенного пункта Тарасовка, а другой вблизи Белогоровки.

– Представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

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