'Официальный Пекин все знал': Зеленский рассказал, как китайские военные попали на войну в Украине

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Китай знал о том, что его граждане воюют в Украине на стороне государства-агрессора России. Служба безопасности Украины будет выяснять, являются ли они наемниками или такие их действия – это политика Пекина.

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Сейчас ответа на этот вопрос у Украины нет. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в среду, 9 апреля.

По его словам, украинские спецслужбы будут выяснять, какая мотивация была у китайцев, чтобы воевать вместе с российским оккупационным войском против Украины.

"Мы просто фиксируем благодаря данным и деталям, которые у нас есть, что Китай на уровне официальных представительств знал об отправке", – сказал Зеленский.

По его словам, пока нельзя говорить о том, что кто-то давал соответствующую команду.

"Но мы фиксируем, что они об этом знали. Мы фиксируем, что это граждане Китая, они воюют против нас, применяют оружие против украинцев на территории Украины. Их мотивация, деньги или нет, политика и т.д. мне пока не известна. Но будет известна", – сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что в Украине знают, какой механизм Россия применяет для вербовки китайцев. Это происходит через соцсети, в частности, через TikTok и другие популярные китайские платформы, где россияне распространяет рекламные ролики, призывающие к вступлению в ряды боевиков.

Власти Китая, утверждает президент, об этом знают.

"Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка – это важно. Может, есть еще и тайная", – рассказал он.

По словам главы государства, после вербовки китайцы прибывают в РФ, где в течение 3-4 дней проходят медицинское обследование. Затем 1-2 месяца они находятся в учебных центрах, а затем отправляются на фронт.

В России граждане Китая получают миграционные карты и карты платежной системы "Мир", на которые выплачиваются соответствующие средства.

Президент добавил, что пленные китайцы дают показания украинским правоохранителям о том, как оказались на фронте и как стали участниками этого международного преступления. В общем их участие в войне противоречит заявлениям о мирных инициативах.

Украина располагает информацией и о других гражданах КНР в составе российской армии – с именами, фамилиями и описанием конкретных путей попадания таких солдат в российский оккупационный контингент.

"Дипломатическими каналами мы доведем необходимую информацию к китайской стороне и, конечно, к каждому в мире, кто слышал, как в Пекине говорили, что нельзя разжигать эту войну еще больше и расширять ее масштаб. Вовлечение еще и граждан Китая в эту войну – это точно разжигание большей проблемы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– воины Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

– В то же время в китайском министерстве иностранных дел заверили, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

– Один из попавших в плен китайцев является жителем провинции Хэйлунцзян, что на севере КНР. Он заплатил посреднику 300 тысяч. руб. (140 тыс. грн), чтобы получить возможность попасть на войну.

– По словам Зеленского, в армии РФ воюет против Украины более полутора сотен граждан Китая. Украинским спецслужбам известна информация о по меньшей мере 155 китайских солдат, воюющих на стороне РФ.

– Представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

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