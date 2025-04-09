В Китае отреагировали на кадры со своими пленными солдатами в Украине

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на кадры со своими пленными солдатами в Украине. В дипломатическом ведомстве заверили, что Китай не направлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

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Также в МИД призвали граждан Китая "избегать вовлеченности в боевые действия". Об этом во время брифинга 9 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Китайский дипломат заявил, что Пекин проверяет факты, связанные с утверждениями, что в войне против Украины на стороне российской оккупационной армии участвуют граждане КНР. В то же время в МИД подчеркнули, что Китай не отправлял своих людей на фронт.

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", – сообщил Линь Цзянь.

Также представитель МИД КНР отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что среди российских военнослужащих находится "гораздо больше" граждан Китая. В Пекине назвали это утверждение "безосновательным".

Напомним, 8 апреля стало известно, что бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Это произошло в Донецкой области. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

Позже в МИД Украины уже отреагировали на таких военнопленных и вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

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