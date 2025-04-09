"Это тревожит": в Госдепе отреагировали на захват в плен в Украине китайских военных

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. Кроме этого, серьезное беспокойство также вызывает участие КНДР в боевых действиях на стороне РФ.

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Об этом представителя Госдепа заявила на пресс-брифинге в Вашингтоне 8 апреля. Она подтвердила, что США располагают информацией о двух гражданах Китая, которые были взяты в плен украинскими военными во время боев.

"Это тревожит. Участие Северной Кореи тревожит. Тревожат сообщения о захвате в плен китайских солдат", — отметила Брюс.

По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне. При этом Пекин поставляет России около 80% товаров двойного назначения, активно используемых в войне против Украины. Это укрепляет позиции Кремля и усложняет усилия Запада остановить агрессию.

"Китай является главным помощником России в ее войне в Украине. Китай поставляет почти 80% товаров двойного использования, необходимых России для ведения войны", – сказала представитель Госдепа.

Спикер напомнила о словах президента США Дональда Трампа, заявившего, что союз между двумя ядерными государствами, Россией и Китаем, лишь усугубляет глобальную нестабильность в мире. Такое сотрудничество, по его словам, делает США и их союзниками менее защищенными.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля стало известно, что бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Это произошло в Донецкой области. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что гораздо больше граждан Китая воюет за Россию. По его словам, украинские воины вступили в бой с шестью китайскими военными, но в плен попали только двое из них.

В МИД Украины отреагировали на таких военнопленных и вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина решительно осуждает привлечение РФ китайских граждан к войне, а также их непосредственное участие в боевых действиях. Участие китайцев в войне против Украины ставит под сомнение позицию Китая по отношению к миру и подрывает доверие к Пекину как к члену Совбеза ООН.

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