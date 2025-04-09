Попали в плен на первой же боевой задаче: в СБУ провели первые допросы китайских военнопленных. Фото и видео

Военнопленных из Китая, которых украинские защитники взяли в плен в Донецкой области, доставили в Службу безопасности в Киев. Следователи СБУ уже провели первые допросы и выяснили, как китайцы оказались на войне в Украине и какие задачи выполняли в составе вооруженных сил страны-агрессорки на территории нашего государства.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В ведомстве также показали кадры допроса и обнародовали соответствующие фотографии.

Речь идет о двух гражданах КНР, один из которых был захвачен бойцами 157-й отдельной механизированной бригады возле населенного пункта Тарасовка, а другой – военнослужащими 81-й отдельной аэромобильной бригады вблизи Белогоровки.

В ведомстве отметили, что пленные иностранцы не имеют боевых ранений, однако получают необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного права.

Общение с пленными происходит через переводчиков.

По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своей же первой боевой задаче.

Как рассказал один из фигурантов, безработный Ванг Гуанцзюн 1991 года, он был завербован представителем России непосредственно в Китае. В феврале 2025 года Ванг прибыл в Москву и подписал контракт.

Другой, Чанг Ренбо 1998 года рождения, приехал в Россию в декабре 2024 якобы с туристической целью. По его словам, находясь в РФ, он наткнулся на объявление в интернете о наборе на службу и выплате 2 млн. рублей и подал заявку на подписание контракта.

В настоящее время СБУ проверяет показы пленных и проводит необходимые следственные меры по установлению всех обстоятельств участия китайцев в войне России против Украины.

Напомним, украинским спецслужбам известна информация о по меньшей мере 155 китайских солдатах, воюющих на стороне РФ. По ним известны паспортные данные, откуда они, а также места службы в российской армии. Данные разыскания озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на самом деле количество китайских военных, завербованных Россией для войны в Украине, гораздо больше и украинские спецслужбы продолжают собирать информацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 апреля стало известно, что украинские бойцы взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

В МИД Украины уже отреагировали на таких военнопленных. Ведомство вызвало временного поверенного в делах Китая для объяснений.

В то же время , в МИД Китая отреагировали на кадры со своими пленными солдатами в Украине. В дипломатическом ведомстве заверили, что Китай не отправлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

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