На стороне России воюет не менее 155 граждан Китая: Зеленский озвучил данные разведки

В армии страны-агрессора России воюет против Украины более полутора сотен граждан Китая. Украинским спецслужбам известна информация о по меньшей мере 155 китайских солдатах, воюющих на стороне РФ.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский сегодня на встрече с журналистами. Он отметил, что на самом деле количество китайских военных, завербованных Россией для войны в Украине, гораздо больше.

"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 – есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы", – сказал президент.

Зеленский также рассказал о схемах вербовки китайцев. По его словам, Россия не скрывает этого, и власти Поднебесной знают о привлечении своих солдат к войне в Украине.

"Понятна схема, как их вербуют. Одна из схем - через соцсети, в частности Тик-Ток и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. - Не секрет."

После подписания контракта с Российской Федерацией, завербованные китайцы прибывают в Москву. Там они проходят медицинские обследования, продолжающиеся около 3-4 суток, после чего их отправляют в учебные центры. Выправка проходит 1-2 месяца.

"Воюют они на территории Украины", - подчеркнул глава государства.

Зеленский назвал имена двух пленных китайских граждан. Это Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Рэнбо 1998 года.

По данным "Общественного", ссылающегося на документы из источников в спецслужбах, более 150 граждан Китая заключили контракты в основном во второй половине 2024 года, в то же время есть и те, кого отобрали на военную службу еще в 2023 году.

Китайцы воюют на стороне РФ как наводчики, стрелки, гранатометчики, имеющие преимущественно звание рядового. Они несут службу в разных подразделениях – 255 мотострелковом полку, 136 отдельной мотострелковой бригаде, 70 мотострелковом полку и других.

По состоянию на апрель 2025 г. рекрутинг китайских граждан в российскую армию продолжается.

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