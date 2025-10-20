'Главное – это результат': Зеленский поставил под сомнение адекватность Орбана как медиатора российско-украинского конфликта

Высшее военно-политическое руководство Украины, включая президента страны, готово к переговорам с соответствующими должностными лицами страны-агрессора России на любой площадке и в любом формате. В том числе есть готовность к возможной трехсторонней встрече в столице Венгрии Будапеште.

Видео дня

Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, на которой присутствовал журналист OBOZ.UA. Однако американский президент, который является инициатором саммита в Будапеште, намекал на присутствие на встрече венгерского премьера Виктора Орбана. Президент Украины ставит под сомнение адекватность венгра как медиатора российско-украинского конфликта.

Что сказал Владимир Зеленский

Президент Украины отметил, что Киев "готов к встрече в любом формате, который сработает", и подчеркнул, что "главное – это результат". Но касается ли это Венгрии?

"Я не считаю, что Будапешт – лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что отдал достаточно своего времени для встречи с господином Виткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной. Потому что было много разных достойных вариантов – и это Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция", – рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что речь идет "о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии".

"Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев, или хотя бы что-то уравновешенное", – объяснил украинский лидер.

В чем проблема с Венгрией

Как известно, страна-аресорка через своих "агентов влияния" пытается продвигать на Западе мнение о "якобы безусловных преимуществах России в этой войне". Цели агрессоров понятны – под влиянием таких нарративов уменьшается поддержка Украины.

Президент Украины уверен, что премьер Венгрии Орбан также продвигает такие нарративы.

"Поэтому когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение. Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что не давали ему никаких полномочий. В конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее", – напомнил Владимир Зеленский.

Почему возник этот вопрос

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как сообщалось, намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже через две недели. Не исключается что это будет трехсторонняя встреча, в которой примет участие президент Украины. А местом такой встречи Трамп выбрал столицу Венгрии.

По его словам, саммит будет именно в Венгрии потому, что это "безопасная страна". Кроме того, лично американскому лидеру нравится венгерский премьер Орбан, и Трамп рассчитывает на "замечательный прием".

Как сообщал OBOZ.UA, сам Виктор Орбан уже по телефону обсудил с Трампом проведение его встречи с российским диктатором в Будапеште. Прокремлевский политик подчеркнул, что страна готова принять переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!