Глава Фонда госимущества Умеров подал в Раду заявление об увольнении: его могут назначить министром обороны

В Верховную Раду Украины поступило заявление от главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности. Оно подписано 4 сентября 2023 года.

Видео дня

Фото документа появилось в сети утром в понедельник, после новостей о том, что заявление об отставке написал также министр обороны Алексей Резников. Отметим: кадровые перестановки накануне анонсировал президент Владимир Зеленский, однако голосование за это еще должен провести украинский парламент.

Умеров, которого глава государства хочет видеть на должности главы МО вместо Резникова, написал заявление от руки. О причине увольнения в тексте ничего не сказано.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook сообщил, что прошение Умерова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Напомним: вечером 3 сентября Зеленский заявил, что на этой неделе Раде будет предложено принять кадровое решение.

"Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины", – сказал гарант.

Он отметил, что Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны, а сейчас МО должен возглавить Умеров. "Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – добавил глава государства.

Как писал OBOZREVATEL, Умеров, этнический крымский татарин, возглавляет Фонд госимущества с 7 сентября 2022 года. До этого он был парламентарием от партии "Голос". Детальнее о кандидате на пост руководителя МО Украины читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!