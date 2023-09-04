Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду. Документ

Министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке. В понедельник, 4 сентября, соответствующий документ он подал в Верховную Раду.

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Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Там же опубликовал и фото заявления (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, он сделал это во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского. Также подчеркнул, что готов отчитаться о проделанной работе в должности главы Минобороны.

"Подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" – говорится в посте.

Отметим, что Алексей Резников был министром обороны Украины почти два года – с 4 ноября 2021-го. Ныне же заменить его на этом посту может Рустем Умеров – действующий глава Фонда госимущества.

Об ожидаемой отставке главы Минобороны накануне, 3 сентября, заявил президент Владимир Зеленский. В то же время отметил, что это решение должна согласовать ВРУ. Оборонное же ведомство, по его мнению, должен возглавить именно Умеров.

Нардеп Ярослав Железняк выразил убеждение, что Резников покинет свой пост, вероятно, уже на этой неделе, а затем якобы поедет в Великобританию как посол.

Хотя, по некоторым данным, Умеров "не имеет большого желания" возглавлять Минобороны, поэтому рассматривается также кандидатура Александра Кубракова – нынешнего министра инфраструктуры Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в феврале 2023-го Резникова призвали уйти в отставку на фоне скандалов в Минобороны. Сам он признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для ВСУ через систему ProZorro. А уже в апреле он говорил, что готов уйти в отставку, но только после победы в войне.

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