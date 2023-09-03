Рустем Умеров: что известно о вероятном новом министре обороны Украины

По инициативе президента Владимира Зеленского министр обороны Алексей Резников покинет свой пост, а его место в ближайшее время может занять Рустем Умеров. За спиной у кандидата уже выстроена карьера в предпринимательской сфере и политике, сейчас он представляет партию "Голос" в парламенте Украины.

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OBOZREVATEL собрал ключевые сведения о человеке, который может возглавить главное оборонное ведомство государства.

Умеров родился 19 апреля 1982 года в узбекском городе Булунгур в семье выходцев из крымской Алушты. Этнический крымский татарин, в 1998 году окончил экономический факультет Национальной академии управления по специальности "финансы и кредит".

До 2010 года работал в компании мобильной связи lifecell, где прошел путь от начальника управления до начальника департамента. С 2011 по 2013 год был соучредителем "Фонда Развития Крыма".

В 2013 году Умеров основал фонд ASTEM Foundation и работал управляющим директором международной инвестиционной компании ASTEM. С 2014 года – соучредитель благотворительного фонда "Эвкаф", а в 2016 – оказал содействие в создании "Фонда Культурного Наследия"

В 2019 году был избран в парламент депутатом от партии "Голос", входит в состав ее фракции. С декабря 2020 является сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа".

На протяжении всего этого времени представлял украинские интересы на переговорах с Россией по деоккупации суверенных территорий. За свой вклад и деятельность в августе 2021 года был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени от имени президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский впервые лично озвучил инициативу о снятии Резникова с поста министра обороны и замену его на Умерова. Он убежден, что спустя 1,5 года войны структура ведомства нуждается в новых подходах и формате взаимодействия с обществом.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны", – сказал украинский гарант.