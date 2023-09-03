Зеленский предложил уволить Резникова и представил кандидата в министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести замену министра обороны Украины. Однако отставку Алексея Резникова с должности должна согласовать Верховная Рада.

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В то же время, по его словам, оборонное ведомство должен возглавить Рустем Умеров. Об этом украинский лидер говорил в вечернем обращении к украинцам 3 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны", – сказал Зеленский.

Президент выразил мнение, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

"Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – добавил глава государства.

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