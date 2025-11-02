"Гипотетически возможна, но": в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа. Видео

В России в очередной раз прокомментировали возможность встречи российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. В Кремле подчеркнули, что такая встреча гипотетически возможна.

В то же время Москва считает, что Путину и Трампу пока незачем встречаться. Об этом в комментарии российских пропагандистам заявил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По о словам Пескова, на сегодняшний день в личной встрече Трампа и Путина нет никакой необходимости. Рупор Кремля отметил, что сейчас стороны должны заняться работой над деталями урегулирования.

"Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости. В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования", – сказал спикер Кремля.

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным 16 октября объявил о намерении провести личную встречу с диктатором РФ в течение двух недель. После переговоров наиболее вероятным местом встречи называли венгерскую столицу Будапешт.

Однако уже буквально спустя несколько дней в СМИ начала появляться информация об отмене встречи Трампа и Путина. По предварительным данным, причиной срыва саммита стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине.

Напомним, 23 октября министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Позже первый заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, США совершили "акт войны против России".

Как писал OBOZ.UA, во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом переговорщик Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию, требуя отдать России всю Донецкую область. Американец аргументировал это тем, что регион является "преимущественно русскоязычным".

