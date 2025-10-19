Уиткофф в Белом доме требовал от Украины отдать Донетчину РФ, прикрываясь любимым аргументом Путина – WP

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом переговорщик президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию, требуя отдать России всю Донецкую область. "Обязанность" Киева отвести войска из части региона, которую россияне не могут захватить, он аргументировал тем, что область является "преимущественно русскоязычной".

Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post. В своей риторике Уиткофф использовал давний кремлевский нарратив и фактически повторил озвученное российским диктатором Владимиром Путиным во время последнего телефонного разговора с Трампом требование.

Уиткофф требовал отдать Донецкую область России

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров Зеленского и Трампа в Белом доме в пятницу, 17 октября, активную роль на встрече играл Уиткофф. Посланник Трампа на Ближнем Востоке взялся лоббировать требования Путина, который продолжает мечтать об оккупации Донецкой области.

"Посланник Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию по передаче Донецкой области во время встречи в пятницу, отметив, что регион – преимущественно русскоязычный, что является частым нарративом Кремля, который украинские и европейские чиновники считают оправданием для требований России", – пишет издание.

В The Washington Post добавили, что значительная часть украинцев – включая самого Зеленского – с детства разговаривала именно на русском. Однако, отмечает издание, "в украинском обществе исторически разговор на русском не был признаком симпатии к Москве". Особенно после оккупации Россией Крыма в 2014 году, когда все больше русскоязычных граждан Украины начали переходить на украинский язык.

"Уиткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже, которая, по словам европейских чиновников, стала следствием, по их мнению, неправильной трактовки требований России и показала невозможность достичь значительного прогресса", – говорится в материале.

Переговорщик Трампа повторил требование Путина

В The Washington Post добавили, что требование полного отказа Киева от Донецкой области, озвучивал во время последнего телефонного разговора с Трампом и сам Путин. Только после этого диктатор якобы согласен остановить войну, заявили два высокопоставленных чиновника, с которыми пообщалось издание.

При этом авторы материала отметили, что Донецкая область является стратегически важным для Киева регионом, сдерживающим продвижение российских войск.

"Путин в течение 11 лет пытался и не смог завоевать эту территорию, неоднократно получая отпор от украинских войск, которые глубоко окопались в районе, что, по их мнению, является главным оплотом против быстрого продвижения России на запад, к их столице. Сосредоточенность Путина на Донецке свидетельствует о том, что он не отступает от прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа по достижению соглашения, заявили чиновники, пожелавшие остаться анонимными, описывая деликатные закрытые переговоры. Россия или поддерживаемые Россией сепаратисты претендуют на части региона с 2014 года, но им никогда не удавалось захватить весь регион силой", – пишет The Washington Post.

Трамп это требование Путина пока не комментировал.

В то же время, пишет издание, в ходе разговора с Трампом Путин якобы намекнул на готовность уступить частично оккупированными Запорожской и Херсонской областями – в обмен на всю Донецкую область. В The Washington Post не уточнили, речь идет о выводе российских войск из временно оккупированных частей этих областей или об "отказе" Москвы от попыток захватить их полностью, чего российские оккупанты сделать не в состоянии.

Вместо этого издание отмечает, что последнее "предложение" российского диктатора является несколько менее масштабным, чем озвученные им территориальные претензии на саммите на Аляске

"Некоторые чиновники Белого дома представили это как прогресс, по словам одного из двух чиновников, которого проинформировали о разговоре с Путиным", – пишет The Washington Post.

Зато неназванный высокопоставленный европейский дипломат, с которым пообщалось издание, выразил сомнение в том, что Украина может согласиться на подобные "компромиссы".

"Это как продать им собственную ногу за ничто", – метафорически описал ситуацию собеседник The Washington Post.

Получить комментарии относительно подобных обсуждений от Белого дома и Кремля на момент публикации журналистам не удалось.

В то же время аналитики Института изучения войны, проанализировав реакции кремлевских чиновников на встречу Зеленского с Трампом и призывы последнего к немедленному прекращению боевых действий, пришли к выводу: Россия отвергла слова президента США о мире и грезит полной капитуляцией Украины.

