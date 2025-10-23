Медведев после новых санкций США пожаловался, что Трамп "встал на путь войны с Россией", и пригрозил новыми ударами

Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, Соединенные Штаты совершили "акт войны против России".

Кроме того, в очередном приступе агрессии Медведев пригрозил усилить обстрелы Украины. Об этом украинофоб заявил у себя в Telegram-канале.

Реакция Москва на санкции

Медведев заявил, что после принятия новых санкций у всех, кто наделся на сотрудничество РФ и США, должны развеяться все иллюзии. Более того, рупор Кремля выдал, что Соединенные Штаты всегда были и остаются противниками России, а американский президент Дональд Трамп теперь "полноценно встал на тропу войны с Россией".

"Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", – выдал Медведев.

Угрозы украинским городам

Также Медведев не скрывает, что отчасти доволен изменением позиции Трампа, ведь теперь российская армия сможет еще сильнее терроризировать украинские города. По словам украинофоба, путинские войска будут бить по Украине "самым разным оружием" без оглядки на переговоры.

Кроме того, Медведев размечтался о победе России на поле боя. По его словам, россияне настроены на уничтожение Украины вместо того, чтобы искать дипломатическое решение за столом переговоров.

Как известно, Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что руководство страны-агрессора России продолжает выдвигать максималистские требования для прекращения войны, равносильные полной капитуляции Украины. Тем не менее вину за вероятный провал мирных переговоров Кремль пытается переложить на Запад.

