'Москва должна согласиться на прекращение огня немедленно': США вводят санкции против крупных нефтяных компаний РФ

Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон также призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он также обнародовал соответствующий документ.

"Министерство финансов вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня", – написал американский лидер.

22 октября Министерство финансов США официально ввело санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) также внесло в санкции ряд дочерних компаний, принадлежащих "Роснефти" и "Лукойлу" на 50% или более, прямо или косвенно. Активы этих субъектов хозяйствования подлежат блокированию согласно Указу №14024, даже если они не указаны в санкционном списке OFAC поименно. Список дочерних фирм насчитывает 34 позиции.

В заявлении уточняется, что решение о санкциях против "Лукойла", "Роснефти" и их дочерних компаний США приняли "из-за отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине".

При этом американская сторона пообещала в дальнейшем выступать за мирное урегулирование войны, отметив, что "устойчивый мир полностью зависит от готовности России вести переговоры в духе доброй воли".

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп ответил на вопрос репортера о том, почему именно сейчас решил ужесточить санкции против РФ.

"Я просто почувствовал, что время пришло. Мы долго ждали", – сказал он.

США готовы принять дополнительные меры против РФ

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя введение санкций, заявил, что пришло время остановить убийства и немедленно объявить о прекращении огня.

"Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, которые финансируют военную машину Кремля", – подчеркнул он.

Кроме этого, Министерство финансов США также готово принять дальнейшие меры в случае необходимости, в частности для поддержки усилий президента Трампа, направленных на прекращение очередной войны.

"Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и придерживаться этих санкций", – заявил Бессент.

Из-за введения американских санкций акции двух крупнейших российских нефтегазовых компаний "Лукойла" и "Роснефти" обвалились.

Стоит заметить, что Верхняя палата Конгресса США готовит сразу три законопроекта, цель которых заключается в усилении давления на Россию и усложнении ведения войны для страны-агрессора. Среди них:

законопроект, который предусматривает признание России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей;

законопроект о введении экономических санкций против Китая за поддержку военных действий России;

законопроект предусматривает повторное использование замороженных российских активов, хранящихся в США, с последующим их переводом в Украину каждые 90 дней.

Несмотря на требования американской стороны прекратить огонь в Украине, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская армия не намерена этого делать. В ведомстве выдали, что призывы о перемирии прямо сейчас противоречат тому, о чем договорились диктатор РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на Аляске.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Великобритании ослабило санкции против России и сняло ограничения с двух дочерних компаний российского нефтяного гиганта "Роснефть", которые контролируются немецким правительством. Это означает, что британские компании смогут свободно заключать с ними сделки без страха попасть под вторичные санкции.

Зато комитеты Европейского парламента поддержали проекты, предусматривающие полный отказ Евросоюза от российского газа и нефти. В частности, комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговле одобрили проекты о запрете импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, начиная с 1 января 2026 года.

