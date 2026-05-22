Активны только 6-7 стран: Рютте указал на проблему с закупками в США оружия для Украины

В НАТО обратили внимание на дисбаланс в финансировании военной помощи Украине. Основное бремя закупок американского вооружения пока несут лишь несколько европейских государств.

В Альянсе призывают к более справедливому распределению расходов между союзниками. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он отметил, что только шесть–семь европейских стран обеспечивают основную часть финансирования закупок американского оружия для Украины в рамках механизма PURL.

По его словам, несмотря на то, что поставки критически важного оборудования продолжаются, такой подход создает неравномерную нагрузку между союзниками.

"Поток критически важного американского оборудования в Украину продолжается. Это включает жизненно важную антибаллистическую ракетную, противоракетную поддержку, в том числе для систем Patriot, оплаченную европейскими союзниками, известную программу PURL. Это продолжается. Европейцы платят за это", – сказал Рютте.

В то же время он подчеркнул необходимость изменить подход к распределению расходов, чтобы больше стран участвовали в финансировании.

"Чтобы было больше совместного несения нагрузки, потому что сейчас только шесть или семь союзников выполняют наибольшую работу", – подчеркнул генсек НАТО.

По словам Рютте, несмотря на имеющиеся диспропорции, текущий уровень участия этих государств позволяет обеспечить Украину необходимым вооружением. Он подчеркнул, что этого достаточно для того, чтобы гарантировать доступ Киева к критически важному американскому оборудованию.

Напомним, в НАТО растет недовольство из-за неравномерного вклада союзников в поддержку Украины. Сейчас часть стран требует более справедливого распределения нагрузки между партнерами, особенно в рамках механизма PURL. В то же время предложение о фиксированных расходов на помощь Украине пока не имеет достаточной поддержки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Североатлантического Альянса Марк Рютте призвал союзников выделить на помощь Украине одинаковые суммы – по 0,25% от собственных ВВП. Таким образом можно будет аккумулировать не десятки миллиардов долларов помощи, как сейчас, а сотни. Генеральный секретарь НАТО поднял этот вопрос в конце прошлого месяца на закрытом заседании послов НАТО в рамках подготовки к предстоящему июльскому саммиту альянса в Турции.

