'Украина возвращает территории': Рютте заявил, что дела в войне с Россией движутся в правильном направлении. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ситуация на фронте в войне между Украиной и Россией стабилизируется, а украинские силы на отдельных участках даже возвращают территории. По его словам, в последние недели события развиваются не в пользу Кремля.

Об этом Рютте сказал после встречи министров иностранных дел НАТО в Хельсингборге (Швеция). По его словам, дела в войне с Россией движутся в правильном направлении.

Рютте заявил о стабилизации фронта

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина смогла создать мощную оборону и сдержать российское наступление.

"Если посмотреть на линию фронта в настоящее время, она стабилизируется. Есть даже сообщения о том, что Украина, в чистом выражении, возвращает себе территории", – заявил он.

По словам Рютте, речь идет не о масштабных изменениях, однако ситуация, по его оценке, начала двигаться "в правильном направлении".

"Потенциально даже движемся сейчас в правильном направлении, а не в неправильном, то есть с запада на восток, а не с востока на запад", — сказал генсек НАТО.

В НАТО отметили инновации Украины

Рютте отдельно отметил изобретательность украинских военных и быстрое внедрение новых технологий.

По его словам, страны НАТО активно изучают украинский опыт современной войны, в частности использование дронов и систем борьбы с ними.

"Это удивительно, что делают украинцы. Украинцы были невероятно изобретательными с точки зрения их способности к инновациям, и это одна из вещей, которым мы учимся в Украине по всему НАТО", – отметил Рютте.

Генсек Альянса напомнил, что в Польше работает совместный центр JATAC, где НАТО анализирует уроки войны в Украине и учитывает их в собственном военном планировании.

"Я бы не хотел быть Путиным"

Рютте также заявил, что последние события являются негативными для российского диктатора Владимира Путина. По его словам, он не хотел бы оказаться на месте Путина.

"Я бы не был слишком счастлив, если бы был Путиным сегодня. На самом деле я никогда не был бы счастлив, если бы был Путиным", – иронично отметил генсек НАТО.

Рютте отметил, что у кремлевского главаря в последнее время дела идут очень плохо.

"Особенно в последние несколько недель, потому что дела идут не в правильном для него направлении", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Марк Рютте призвал союзников по НАТО организовать более справедливое распределение взносов в оборону Украины. По его словам, основное бремя закупок американского вооружения сейчас несут лишь несколько европейских государств. Рютте подчеркнул необходимость изменить подход к распределению расходов, чтобы больше стран участвовали в финансировании.

