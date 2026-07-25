Федорову предложили должность советника в минобороны Италии: что известно

Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложили новую должность за рубежом. Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто предложил украинцу стать его советником.

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Итальянский чиновник также высоко оценил вклад Федорова в развитие военных инноваций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Крозетто изданию La Repubblica.

Еще одно предложение для Федорова

Как отмечается, предложение о должности советника Крозетто экс-министр обороны Украины получил сразу же после увольнения.

"Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: Когда вы хотите приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?", – сказал итальянский министр.

Отвечая на вопрос о реакции Федорова, Крозетто рассказал, что тот был искренне тронут его предложением и воспринял его как проявление уважения.

Итальянский министр также высоко оценил роль Федорова в развитии современных военных технологий, ведь, как отметил Крозетто, именно он стал одним из ключевых людей, которые коренным образом изменили подходы к ведению войны.

Сначала Федоров помог Украине эффективно противостоять российскому вторжению, а впоследствии ему удалось перехватить инициативу на поле боя благодаря внедрению инновационных технологических решений.

Напомним, накануне Федоров заявил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме как вновь возглавить Минобороны Украины. Другие предложения от президента Украины Владимира Зеленского он отклонил. По словам Федорова, его команда возглавила военное ведомство, уже имея готовый конкретный план.

Ранее Зеленский также предлагал Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям. По словам главы государства, новая должность должна обеспечить координацию между военным руководством, Министерством обороны и сферой оборонных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, акции протеста в украинских городах начались сразу после того, как глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку. После этого жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра.

Как это происходило вчера, смотрите здесь.

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