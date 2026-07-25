"Красный" уровень опасности: Землю накроет мощная магнитная буря

В субботу, 25 июля, специалисты прогнозируют изменение геомагнитной обстановки на нашей планете. Землю накроет мощная магнитная буря с красным уровнем опасности по резонансу Шумана.

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В то же время К-индекс в настоящее время демонстрирует показатель 1,7, что соответствует зеленому уровню. Об этом сообщает портал Meteoagent.

По данным мониторинга, 25 июля ожидается неоднородная космическая обстановка, сочетающая низкую геомагнитную активность и высокие показатели атмосферного резонанса.

Так, ученые зафиксировали лишь умеренную вспышку слабого класса C2, которой соответствует желтый уровень активности. Сами по себе такие вспышки не несут прямой угрозы и не способны спровоцировать масштабные геомагнитные возмущения.

Благодаря этому магнитосфера Земли остается в норме. Геомагнитный К-индекс находится на отметке 1,7, что относится к безопасной "зеленой" зоне. Магнитного шторма нет, поэтому сильных возмущений или резких колебаний магнитного поля ожидать не стоит.

Впрочем, главной особенностью дня является высокая частотная активность самой планеты. Специалисты наблюдают значительный всплеск электромагнитных волн Земли – резонанс Шумана поднялся до высокого "красного" уровня. Поэтому люди, чувствительные к электромагнитным колебаниям, могут испытывать легкую усталость или перепады настроения именно из-за этого естественного биоритмического всплеска.

Что такое резонанс "Шумана"

Резонанс Шумана – это природный электромагнитный феномен, возникающий в пространстве между поверхностью Земли и нижней границей ионосферы. Этот участок функционирует как гигантский природный резонатор: электромагнитные импульсы, образующиеся в результате молний по всей планете, многократно отражаются между Землей и ионосферой. В результате формируются устойчивые электромагнитные волны сверхнизкой частоты.

Поскольку эти колебания порождаются природными процессами на Земле, резонанс Шумана часто неофициально называют 2частотой Земли" или "земной частотой". Однако с научной точки зрения этот термин означает именно систему естественных электромагнитных резонансов в полости между Землей и ионосферой, а не какую-то единую или универсальную "частоту планеты".

Что делать метеочувствительным людям

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые метеочувствительные люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия. Чаще всего речь идет о головной боли, колебаниях артериального давления, усталости, раздражительности или нарушениях сна. Особое внимание к своему состоянию следует уделять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы поддержать организм в такие дни, врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим, отдавать предпочтение легкой и сбалансированной пище, а также временно ограничить употребление крепкого кофе, энергетических напитков и алкоголя.

Не менее важно избегать переутомления и чрезмерных физических нагрузок; вместо этого полезны будут спокойные прогулки на свежем воздухе или легкая двигательная активность.

Для хорошего самочувствия стоит обеспечить себе полноценный сон продолжительностью не менее 7–8 часов, чаще проветривать помещение и стараться снизить уровень стресса.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в мае ракета Vega C вывела на орбиту европейско-китайский спутник SMILE, который будет исследовать космическую погоду. Миссия прошла по плану – примерно через 56 минут после старта трехступенчатая ракета-носитель вывела его на круговую орбиту на высоте 707 километров над Землей.

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