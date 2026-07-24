"Федоров – Минобороны. На меньшее не согласны": в городах Украины девятый день подряд продолжаются массовые митинги. Фото и видео

В Украине не утихают "картонные протесты" против отставки Михаила Федорова. Участники митингов требуют восстановить его в должности министра обороны Украины. В пятницу, 24 июля, люди продолжают оставаться на улицах Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска и других городов уже девятый день подряд.

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Люди настроены решительно и заявляют, что протест бессрочный. OBOZ.UA собрал информацию о протестах из разных городов Украины.

Напряжение растет на фоне отказа Михаила Федорова от всех предложенных ему президентом правительственных постов и категорического требования вернуть ему полномочия для завершения военных реформ.

Киев

В столице возле театра имени Ивана Франко собрались сотни людей разного возраста. Они развернули большой флаг Украины, скандируют лозунги в поддержку Михаила Федорова и поют гимн. На плакатах надписи: "Не ломай то, что работает", "Верните Федорова", "Не было причин увольнять, значит, надо возвращать" и др.

Участники митинга имеют возможность выпить воды, перекусить и подзарядить гаджеты. Они в шутку называют это "зарплатой за митинг", опровергая таким образом обвинения в том, что протесты "проплачены".

Львов

Во Львове также уже девятый день жители города выходят на протест. Участники традиционно собрались на проспекте Свободы у памятника Тарасу Шевченко. Они держат плакаты с надписями: "Кадровые решения должны объясняться", "Вас в июле заколдовали?", "Дайте Федорову работать", "Услышьте народ".

Участники акции заявляют, что поддерживают реформы, начатые Федоровым в Министерстве обороны, и считают его увольнение ошибкой.

Массовые протесты уже заставили власти пойти на отдельные кадровые решения, однако главное требование – возвращение Федорова на пост министра обороны – осталось невыполненным. Участники акции призывают президента не медлить с принятием такого решения.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске, несмотря на грозу, люди снова вышли, чтобы поддержать Михаила Федорова. В митинге принимает участие почти сотня человек. Они держат в руках плакаты с призывами вернуть Федорова на должность, а также скандируют: "Власть — это народ!", "Служите Украине, а не себе!", "Верните Федорова!", "Драпатый и Федоров – смерть москалям!".

Что предшествовало

Акции протеста в украинских городах начались сразу после того, как глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку. После этого жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра.

Как это происходило вчера, смотрите здесь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Федоров после увольнения не покинет его команду. Он предложил бывшему министру обороны должность вице-премьер-министра по военным инновациям. По словам главы государства, новая должность должна обеспечить координацию между военным руководством, Министерством обороны и сферой оборонных технологий.

Однако Михаил Федоров отказался от предложения президента. Он заявил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме как вновь возглавить Минобороны Украины. По его словам, ни одна другая должность не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить трансформацию украинской армии, проводить действия и операции против российской армии, а также искоренить ложь и безответственность в государственной системе.

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