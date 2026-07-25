Минфин обновил правила проверки пенсий: какие данные будут сверяться для верификации выплат

Министерство финансов Украины утвердило новую редакцию Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания. Документ определяет порядок проверки законности назначения и выплаты пенсий, а также перечень государственных реестров, информация из которых будет использоваться при верификации.

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Соответствующие изменения предусмотрены приказом Минфина от 30 июня 2026 года № 347, которым изложена в новой редакции Методика, утвержденная приказом от 13 апреля 2023 года № 190, сообщает Liga Zakon.

Согласно документу, верификация будет проводиться путем сравнения информации, предоставляемой Пенсионным фондом Украины, с данными других государственных органов и информационных систем. Обмен информацией будет осуществляться преимущественно через систему электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов "Трембита", а в отдельных случаях — с использованием информационной системы МВД.

Для проверки будут использоваться данные из ряда государственных реестров, в частности:

Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков,

Единого государственного демографического реестра,

Государственного реестра актов гражданского состояния граждан,

Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу,

информационных систем Пенсионного фонда Украины,

Единой информационной системы социальной сферы,

централизованного банка данных по вопросам инвалидности,

баз данных Государственной пограничной службы.

Методика предусматривает три основных этапа проверки. Сначала будет проводиться валидация персональных данных получателя пенсии или его законного представителя. После этого будет проверяться достоверность этих данных путем их сверки с государственными реестрами. На завершающем этапе будет оцениваться правомерность назначения и выплаты пенсии.

В ходе такой проверки, в частности, будет учитываться информация о смерти получателя, установлении или изменении группы инвалидности, оформлении документов для выезда на постоянное место жительства за границу, отбывание наказания за отдельные уголовные правонарушения, а также факты пересечения государственной границы в случаях, когда они могут повлиять на право на отдельные пенсионные доплаты.

Особое внимание уделяется проверке надбавок жителям горных населенных пунктов. В частности, будет контролироваться, не пребывает ли получатель такой доплаты за рубежом более 60 календарных дней подряд, не получает ли он одновременно другие государственные выплаты или жилищные субсидии по адресу, не относящемуся к горному населенному пункту.

В Минфине отмечают, что обновленная Методика устанавливает единый порядок проведения верификации пенсионных выплат и пожизненного денежного содержания и определяет механизм информационного взаимодействия между Пенсионным фондом и государственными органами для проверки законности осуществления таких выплат.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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