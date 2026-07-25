"Совсем с ума сошла": Оля Полякова оскандалилась из-за видео с родственником звезды "Иванушек International" в Юрмале

Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре скандала из-за ролика, который было снято в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Латвии. Дело в том, что знаменитость решила создать совместный контент с россиянином Сергеем Григорьевым-Апполоновым (в сети известный как Grey Wiese), который является родственником солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова.

Видео дня

Для видео, которое опубликовали на официальной странице фестиваля в Instagram, Полякова вместе с "хорошим русским" прошли по коридору под музыку, держась за руки. Судя по кадрам, оба участника ролика были довольны компанией друг друга, чего совсем нельзя сказать об украинцах.

Под постом появилось много гневных комментариев, в которых Оле Поляковой резко упрекнули за взаимодействие с россиянином и напомнили, что Grey Wiese пытается сидеть на двух стульях, придерживаясь позиции "вне политики" и избегая четкой критики РФ.

"Полякова окончательно пробила дно. Еще не так давно рассказывала, какая она патриотка".

"С Сергеем, который на Немецком канале давал интервью и на вопрос о войне ответил: "Не все так однозначно". И это на пятом году войны. Дружит с Собчак и восхищается Рудковской, которая является пропутинской гнидой".

"Полякова совсем с ума сошла".

"Парни гибнут, а она дружит с россиянами".

"Полякова – разочарование".

"Боже, Оля, что ты наделала? Он ест и отдыхает с россиянами, которые поддерживают "СВО". Он принимает Собчак как королеву, сидит за одним столом с теми, кто делает пожертвования на "СВО".

Многим украинцам также показалось ироничным, что совсем недавно Оля Полякова выступала на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, где громко заявляла о своем патриотизме и возмущалась тем, что "Суспільне" не позволяет ей побороться за шанс представить нашу страну на Евровидении, а теперь снимается с Grey Wiese.

"Полякова сидит в Раде и бормочет, что хочет представлять Украину на Евровидении, а потом снимает видео с россиянами, которые дают интервью Собчак".

"И она еще плачет, что ее не берут на Евровидение".

"Полякова же только и делала, что ныла, что связей с Россией у нее нет, и просилась на Евровидение. Все, окончательно себя зарыла".

Вероятно, из-за волны критики ролик был удален со страницы фестиваля в Instagram.

Что известно о Сергее Григорьеве-Апполонове

Двоюродный племянник Андрея Григорьева-Апполонова родился 5 февраля 1987 года в российском городе Саратове. Он решил реализоваться в сфере музыки, сначала записывая каверы на популярные хиты, а с 2017 года начал создавать собственные треки под псевдонимом Grey Wiese. В 2018 году артист вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим основал группу AppolonovGang, в составе которой они выступали на различных телеканалах и мероприятиях в РФ.

Известно, что довольно долгое время Сергей Григорьев-Апполонов живет между двумя странами: Германией и Францией. После 24 февраля 2022 года он делал абстрактные заявления о мире, избегая четкого признания России агрессором. А вот в прошлом году в одном из интервью Апполонов заявил, что "никто не должен занимать твердую политическую позицию".

Как ранее писал OBOZ.UA, из-за Grey Wiese в скандал попала и народная артистка Украины Ольга Сумская. Звезда сняла ролик под трек Je reviens te chercher, однако не оригинальную версию, а кавер россиянина, чем возмутила украинцев.

Позже актриса объяснила, что не обратила внимания на то, какая версия песни звучала в ролике, а также поблагодарила своих хейтеров, которые указали ей на это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!