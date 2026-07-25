В Белом доме подтвердили встречу Зеленского с Трампом: названа дата

В Белом доме анонсировали встречу президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президент Украины надеется посетить Вашингтон во вторник, 28 июля.

Видео дня

В настоящее время Киев ожидает от Вашингтона подтверждения графика Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters .

Что известно

Неназванный представитель администрации Трампа сообщил агентству, что президенты США и Украины встретятся в Вашингтоне.

В свою очередь собеседник Reuters из Киева отметил, что президент Украины заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

Источники Reuters отмечают, что украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе, которое планируется передать Москве в рамках нового раунда мирных переговоров.

Украина неоднократно предлагала российскому диктатору Владимиру Путину различные форматы прекращения огня, все они были отвергнуты Кремлем.

"Однако некоторые чиновники считают, что давление на экономику России за счет ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить позицию Путина", — пояснили в Reuters причины активизации этой темы.

Издание напоминает, что на этой неделе Зеленский обсудил с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером перспективы возобновления мирных переговоров с Россией и заявил, что украинские и американские чиновники могут встретиться в Соединенных Штатах в ближайшие дни.

Между тем исполняющий обязанностиобязанностей министра обороны Украины Евгений Хмара и новый главнокомандующий Вооруженными силами Михаил Драпатый встретились в пятницу в Киеве с послом США при НАТО Мэтью Витакером и обсудили различные факторы противостояния России на поле боя.

"У нас с главнокомандующим Драпатым сложилась сильная синергия и общее видение войны : технологическое превосходство, асимметричные решения и больше возможностей для уничтожения врага. Мы проинформировали наших партнеров о ситуации на фронте и шагах Украины, направленных на то, чтобы заставить Россию заключить справедливый мир", – сказал Хмара.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский предупредил о подготовке Россией к осени значительной волны мобилизации. Президент также рассказал, как будет реагировать Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!