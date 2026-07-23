Зеленский рассказал, какую должность предложил Федорову

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям. По словам главы государства, новая должность должна обеспечить координацию между военным руководством, Министерством обороны и сферой оборонных технологий.

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Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, который находится с визитом в Киеве.

Федоров остается в команде Зеленского

Президент сообщил, что Михаил Федоров остается членом его команды. По словам Зеленского, во время встреч с экс-министром обороны обсуждались различные варианты его дальнейшей работы.

"Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей, чтобы не вдаваться в подробности всех наших встреч: последняя должность – вице-премьер-министр Украины по военным инновациям, и это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Минобороны, с главнокомандующим нашей армии, с президентом. Все это можно и нужно делать каждый день", – сказал Зеленский.

По словам президента, такая должность должна обеспечить ежедневное взаимодействие между всеми ключевыми участниками оборонной сферы для развития военных технологий и внедрения инноваций.

Накануне глава государства уже сообщал, что предложил Федорову "достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства".

Тогда президент не уточнил, о какой именно должности идет речь, а также не сообщил, согласился ли экс-министр на это предложение.

СМИ: Федоров отказался от должности в СНБО

20 июля Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Михаил Федоров отказался от предложенной ему должности в Совете национальной безопасности и обороны.

По информации издания, президент предлагал ему работать в СНБО с прямым доступом к главе государства и полномочиями координировать развитие оборонных инноваций и военных реформ.

Согласно этой информации, Федоров должен был отвечать за программы оборонных технологий, наращивание производства дальнобойного вооружения, продолжение реформ в сфере обороны за пределами Министерства обороны и военного командования, а также привлечение иностранных инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.

В то же время, по данным Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника и еще двух осведомленных собеседников, Федоров стремится вернуться исключительно на должность министра обороны. Сам же экс-министр на запрос издания не ответил.

Как сообщал OBOZ.UA:

21 июля Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. После публикации кадров со встречи, на которой присутствовал генерал Михаил Драпатый, вновь активизировались предположения о возможных кадровых изменениях в военном руководстве.

В Украине продолжаются так называемые "картонные протесты". Митингующие, несмотря на увольнение с поста главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, продолжают требовать возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны.

Бывший министр обороны Михаил Федоров стремительно повысил уровень доверия украинцев и вошел в тройку самых авторитетных государственных деятелей нашей страны. За последнюю неделю его поддержка выросла почти вдвое — с 35% до 65%.

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