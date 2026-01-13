Верховная Рада провалила переход к голосованию за назначение Федорова на должность министра обороны: детали

Во вторник, 13 января депутаты Верховной Рады Украины не согласовали изменения в повестке дня. Из-за этого не вынесли на рассмотрение вопрос о назначении Михаила Федорова министром обороны Украины.

По информации нардепа Ярослава Железняка, собрать необходимое количество голосов не получилось, поэтому во вторник все кадровые вопросы сняли с рассмотрения. Вторую попытку назначили на завтра, 14 января.

Что предшествовало

13 января, Верховная Рада Украины поддержала отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины. По результатам голосования решение об увольнении Федорова поддержали 270 народных избранников.

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Министерства цифровой трансформацииполучит новую должность в правительстве. Он станет руководителем Министерства обороны.

9 января стало известно, что первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров подал в отставку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этот же день народные депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. "За" на заседании 13 января проголосовали 265 парламентариев.

