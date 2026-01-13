Рада поддержала отставку Федорова

Во вторник, 13 января, Верховная Рада Украины поддержала отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины.

Об этом стало известно из официального сайта парламента. По результатам голосования решение об увольнении Федорова поддержали 270 народных избранников.

"Верховная Рада Украины приняла в целом проект Постановления об отставке первого вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины Федорова М.А.", – говорится на сайте.

Уже завтра, 14 января, запланировано голосование за новые назначения. Михаила Федорова планируют назначить министром обороны Украины.

Что предшествовало

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Министерства цифровой трансформации получит новую должность в правительстве. Он станет руководителем Министерства обороны.

9 января стало известно, что первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров подал в отставку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этот же день народные депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. "За" на заседании 13 января проголосовали 265 парламентариев.

