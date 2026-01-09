Федоров и Шмыгаль написали заявления об отставке: что происходит. Фото

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Процедуру рассмотрения документов парламент планирует начать в ближайшее время в соответствии с регламентом. События происходят накануне очередной пленарной недели Верховной Рады.

Видео дня

О поступлении заявлений сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, парламент будет действовать в рамках определенной законом процедуры и вынесет вопрос на рассмотрение сессионного зала. Он также уточнил, что решения будут приниматься во время ближайших заседаний.

Ранее сообщалось, что уже на следующей неделе состоится пленарное заседание Верховной Рады. В первый день работы, 13 января, депутаты планируют рассмотреть вопрос увольнения Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Василия Малюка. Речь идет об этапе подготовки к дальнейшим кадровым назначениям в правительстве.

На 14 января запланировано голосование за новые назначения. Дениса Шмыгаля предлагают назначить первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Михаила Федорова планируют назначить министром обороны Украины. Эти кадровые решения уже обсуждались публично в предыдущие дни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в правительстве готовятся к изменениям в руководстве ключевых министерств. Нынешний глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получит новую должность в правительстве. Он станет руководителем Министерства обороны.

Кроме того, президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру действующего министра обороны Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Об этом стало известно по итогам их совместной встречи, во время которой стороны обсудили состояние энергетической отрасли и дальнейшие шаги для усиления ее стабильности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!