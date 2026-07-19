Федоров может занять новую должность: СМИ выяснили, какую именно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля, проведет очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В то же время на этот день на Банковой запланировано обсуждение дальнейшей судьбы бывшего министра обороны Михаила Федорова и действующего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Им, в частности, могут предложить новые должности.

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О предстоящем заседании Ставки президент сообщил во время вечернего обращения к стране. Об обсуждении новых должностей для Федорова и Сырского сообщают "источники ZN.UA в Вашингтоне".

Что именно будет предложено

Михаилу Федорову будет предложена новая роль в сфере военных технологий. Издание называет это "должностью miltech czar" (с английского military technology czar – это буквально "царь в области военных технологий", – OBOZ.UA).

То есть Федорову будет предложена роль координатора, который будет отвечать за развитие военных технологий, инноваций и взаимодействие между государством, оборонной промышленностью и международными партнерами.

Хотя должность неофициальная, такая модель используется в США для централизации управления отдельными стратегическими направлениями, отмечают источники издания.

Международные партнеры Украины ожидают, что бывший министр обороны согласится занять эту должность. По их мнению, это позволит сохранить его влияние на развитие украинского оборонно-технологического сектора.

В то же время, по данным источников ZN.UA, на Банковой "продолжаются обсуждения возможных кадровых изменений в военном руководстве". В частности, рассматривается вопрос о замене Александра Сырского на посту главнокомандующего Вооруженными Силами.

Что предшествовало

Напомним, Владимир Зеленский уже провел беседы с Федоровым и Сырским на фоне масштабных протестов, которые продолжаются в Украине три дня подряд. По словам президента, в течение последних двух дней он провел много консультаций и выслушал требования людей, выходящих на акции.

Как сообщал OBOZ.UA, серия протестов разгорелась во многих городах Украины после того, как 15 июля официально стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. Несколько дней подряд люди выходят на улицы и требуют замены главнокомандующего Александра Сырского, возвращения Федорова и отмены перерыва в работе Верховной Рады, который продлится месяц.

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