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«Верните Федорова и банановую «Штучку»: как украинцы поражали изобретательностью на митингах. Фото

Анна Якубец
Новости. Общество
4 минуты
6,3 т.
Украинцы поразили изобретательностью на митингах
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В Украине в разных городах третий день подряд проходят митинги в поддержку министра обороны Михаила Федорова и с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Участники поражают своей изобретательностью: приходят на акции протеста с домашними животными, а на картонных плакатах пишут разнообразные креативные надписи.

В посте в соцсети Threads украинцы поделились остроумными надписями, которые можно было увидеть на митинге. OBOZ.UA опубликовал самые оригинальные из них.

Что писали украинцы на картонных плакатах

Украинцы поражают креативностью и разнообразием надписей на картонных плакатах.

Внимание, в тексте встречается нецензурная лексика!

Среди таких оригинальных надписей – "Я не спала цілу ніч, бо наш Вова робить діч",

Надписи на картонных плакатах.
Митинг в поддержку Федорова продолжается.

Маленькие украинцы также принимают участие в митинге.

"Ему неделя, но даже он видит, что это х*ня", — надпись на карточке участницы, которая пришла на акцию протеста с младенцем.

Украинцы поражают оригинальными надписями.

"Мої вимоги: сон, молоко і чесна країна", – с такой надписью участвовал в митинге маленький гражданин Украины.

Маленький участник митинга.

Многие украинцы пришли со своими домашними животными, которые тоже держали плакаты. "Лапи геть від Федорова", "Прийшла лаятись", "Навіть я таке не схаваю (а я все хаваю)", "Вибісили навіть пса", – гласят надписи на картонках, которые держат четвероногие.

Животные тоже участвуют в митинге.
Участница митинга вместе со своей собакой.
Животные на митинге.
Домашние животные тоже присутствуют на митинге.
Участники пришли на митинг с детьми и домашними животными.
Участники приходят с домашними животными.

Некоторые высказывания были взяты из известных мемов.

Креативные надписи на картонных плакатах.
Украинцы поразили своей изобретательностью.
Креативные надписи участников митинга.

"Поверніть Федорова, мені на 10:00 на роботу", – говорится также в надписях участников.

Шутливые надписи на картонных плакатах.

Некоторые провели аналогию с призывами многих украинцев вернуть в продажу шоколадный батончик "Штучка":  "Поверніть Федорова і бананову "Штучку".

Митинг в поддержку Федорова.

Были также надписи, в основе которых лежит известное высказывание поколения Z six-seven: "Я маю 67 причин повернути Федорова".

Оригинальные надписи на картонных плакатах

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в городах Украины третий день подряд проходят массовые митинги. Как они проходят 18 июля, читайте здесь.

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