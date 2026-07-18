«Верните Федорова и банановую «Штучку»: как украинцы поражали изобретательностью на митингах. Фото

В Украине в разных городах третий день подряд проходят митинги в поддержку министра обороны Михаила Федорова и с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Участники поражают своей изобретательностью: приходят на акции протеста с домашними животными, а на картонных плакатах пишут разнообразные креативные надписи.

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В посте в соцсети Threads украинцы поделились остроумными надписями, которые можно было увидеть на митинге. OBOZ.UA опубликовал самые оригинальные из них.

Что писали украинцы на картонных плакатах

Украинцы поражают креативностью и разнообразием надписей на картонных плакатах.

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Среди таких оригинальных надписей – "Я не спала цілу ніч, бо наш Вова робить діч",

Маленькие украинцы также принимают участие в митинге.

"Ему неделя, но даже он видит, что это х*ня", — надпись на карточке участницы, которая пришла на акцию протеста с младенцем.

"Мої вимоги: сон, молоко і чесна країна", – с такой надписью участвовал в митинге маленький гражданин Украины.

Многие украинцы пришли со своими домашними животными, которые тоже держали плакаты. "Лапи геть від Федорова", "Прийшла лаятись", "Навіть я таке не схаваю (а я все хаваю)", "Вибісили навіть пса", – гласят надписи на картонках, которые держат четвероногие.

Некоторые высказывания были взяты из известных мемов.

"Поверніть Федорова, мені на 10:00 на роботу", – говорится также в надписях участников.

Некоторые провели аналогию с призывами многих украинцев вернуть в продажу шоколадный батончик "Штучка": "Поверніть Федорова і бананову "Штучку".

Были также надписи, в основе которых лежит известное высказывание поколения Z six-seven: "Я маю 67 причин повернути Федорова".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в городах Украины третий день подряд проходят массовые митинги. Как они проходят 18 июля, читайте здесь.

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