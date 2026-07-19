Зеленский созывает Ставку после беседы с Федоровым и Сырским: что на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении очередного заседания Штаба Верховного Главнокомандующего. Совещание состоится в понедельник, 20 июля, и будет посвящено ключевым вопросам обороны государства.

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Основное внимание планируется сосредоточить на обеспечении украинских военных вооружением и ресурсами для продолжения боевых действий. Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения.

Поставки оружия и ресурсов для армии

По словам главы государства, одним из главных вопросов заседания станет поставка вооружения для Сил обороны Украины. Речь идет, в частности, о дальнобойной артиллерии, других видах современного вооружения, а также о необходимом материально-техническом обеспечении.

"Все необходимое в плане поставок, оружия, дальнобойной артиллерии и НРК – все будет на Штабе уже в понедельник", – сказал он.

Отдельно он подчеркнул, что Украина продолжает активное сотрудничество с международными партнерами для реализации уже достигнутых договоренностей о передаче ракет и другого специального вооружения.

Переговоры с союзниками продолжаются, и украинская сторона рассчитывает на полное выполнение взятых ими обязательств.

Обсуждение ситуации на самых горячих направлениях

Накануне заседания президент провел ряд подробных бесед с командирами корпусов, выполняющими боевые задачи на наиболее напряженных участках фронта.

Особое внимание было уделено Покровскому и другим направлениям в Донецкой области, а также Александровскому направлению. Кроме того, обсуждалась ситуация на Запорожском направлении и в Харьковской области.

Зеленский подчеркнул сложность боевой обстановки, отметив, что российские войска не обращают внимания на потери и продолжают интенсивные штурмовые действия.

Президент отдельно отметил работу 17-го корпуса, выполняющего задачи на Запорожском направлении. По его словам, подразделение ежемесячно наносит существенные потери российской армии, несмотря на постоянное давление со стороны противника.

"Там, на этом направлении, постоянно ведутся российские штурмы. Армия оккупанта просто не считается с потерями. Поэтому, конечно, сложно, но корпус приносит Украине результаты", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинское военное командование продолжает работать над усилением боевых возможностей армии. Ожидается , что во время ближайшего заседания Ставки будут приняты ключевые решения относительно дальнейшего обеспечения Сил обороны и укрепления их позиций на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели переговоры. По итогам диалога глава государства заявил о выработке решений в отношении армии и добавил, что прислушался к позиции украинцев.

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