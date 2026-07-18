В 2023 году компания "Биофарма" приступила к строительству первой "Биошколы" в Белой Церкви. В этом же году мы начали поддерживать нашу команду по биологии. Украина четыре года до этого не участвовала в международной олимпиаде, ковид и ужасная война внесли свои коррективы. Компания "Биофарма" покрыла задолженность по взносам перед организаторами, и мы начали помогать нашей сборной. В 2023 году наши четыре участника заняли места ближе к концу списка, в 2024 это уже были две бронзы, в 2025 – серебро и две бронзы.

Видео дня

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І ось щойно відбулось нагородження. Маємо 4 медалі з 4:

Срібло – Крупнікова Надія

Срібло – Поровський Олександр

Срібло – Жигалко Ярослав

Бронза – Василевич Вікторія.

Я щиро вітаю дітей, їхніх батьків, вчителів, колектив Київського університету імені Тараса Шевченка, Київського інституту технологій та дизайну, Київського палацу дітей та юнацтва а також колектив нашої Біошколи з таким неймовірним результатом!!!

Беру на себе зобовʼязання допомогти нашим дітям привезти золото в Україну. Наш колектив зробить все можливе для цього!