Европе выгоднее вкладываться в производство украинского вооружения, чем поставлять свое – Telegraph

Своими заявлениями о сокращении расходов на военную помощь Украине США дали понять, что борьба с Россией теперь является проблемой Европы. У Киева остается три варианта: первый – положиться на то, что Европа вмешается и предоставит необходимое вооружение и технику; второй – предложенный ранее в этом месяце президентом Владимиром Зеленским – заключается в том, чтобы покупать оружие американского производства у Вашингтона за европейские деньги.

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А третий вариант – это производить необходимое оружие на украинских заводах за деньги европейских союзников. Последний является наиболее выгодным для Европы. Об этом говорится в статье The Telegraph.

Там отметили, что в прошлом месяце Европа направила 1 млрд евро из Европейского фонда мира, сформированного из замороженных российских активов, на финансирование украинской оборонной промышленности. Киев, несомненно, использует эту помощь с пользой.

Внутреннее производство сейчас удовлетворяет до 50% военных потребностей Украины, несмотря на неоднократные российские удары по заводам. Наше государство уже опережает ЕС в производстве многих видов вооружений.

В частности, производство украинских гаубиц "Богдана" сейчас составляет 20 единиц в месяц, что опережает производство французских CAESAR. Это количество может удвоиться при условии увеличения финансирования со стороны ЕС.

Производство беспилотников также быстро растет: до конца 2025 года планируется выпустить пять миллионов малых FPV-дронов, а также 30 тысяч беспилотников дальнего радиуса действия и 3000 крылатых ракет.

"Кроме того, некоторые из новых украинских вооружений на самом деле лучше иностранных, поскольку они более точно соответствуют конкретным потребностям полей боя на Донбассе. Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima превосходит российские и западные технологии в глушении российских управляемых авиационных бомб", – сказано в статье.

Там также упомянули операцию СБУ "Паутина" – "чрезвычайно смелую и изящную массовую атаку украинских дронов" на российские стратегические бомбардировщики в начале июня. Во время нее рои дронов были спрятаны в крышах деревянных домиков и доставлены прямо к своим целям водителями фур.

В связи с этим нет никаких сомнений, что Украина имеет техническую развитость и промышленный потенциал для создания собственной мощной обороны.

По многим показателям украинская армия является не только самой большой, но и лучше всего оснащенной на европейском континенте, если не считать российскую. Но Украина также имеет уязвимые места в вопросе оборонных закупок, в частности речь идет об артиллерийских боеприпасах и запасных частях для техники, отметили в The Telegraph.

Напомним: во время 28-го "Рамтайна" было принято решение о совместном производстве украинского оружия в странах-партнерах для нашего государства. Все произведенное на таких предприятиях будет идти на нужды украинской армии, пока идет война. Наши партнеры подтвердили свою готовность полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование.

Также мы писали о том, что Украина планирует развивать совместное производство вооружения с Германией на основе отечественных военно-промышленных технологий. Это партнерство направлено на усиление обороноспособности обеих стран и обеспечение стабильного технологического обмена в условиях современных вызовов безопасности.

Кроме того, наша страна предложила Франции совместно производить системы противовоздушной обороны. Отмечается, что это будет взаимовыгодное партнерство.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа в дальнейшем сократит расходы на военную помощь Украине. Глава Пентагона Пит Хегсет объяснил это тем, что нынешняя власть Соединенных Штатов хочет закончить войну.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не было известно о планах США сократить военную помощь для Украины. Он планировал обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом во время саммита "Большой семерки" в Канаде, однако их встреча не состоялась.

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