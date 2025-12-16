В Словакии перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие. Фото

В Словакии на автомагистрали D1 в направлении Братиславы в ДТП попал автобус с украинцами. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на бок из-за неблагоприятных погодных условий.

Есть по меньшей мере двое пострадавших. Пожарно-спасательная служба Словакии ранее сообщала, что пострадали восемь человек. Позже в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на информацию консула посольства Украины в Словакии заявили, что две пассажирки госпитализированы с легкими травмами.

Подробности аварии

Автобус перевернулся незадолго до 03:00 вторника, 16 декабря, на 31 км автомагистрали D1 в направлении Братиславы, в общине Блатное района Сенец.

Известно, что транспортное средство имело украинскую регистрацию. В нем находилось 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины.

Пожарно-спасательная служба отчиталась, что, прибыв на место происшествия, ее сотрудники вынесли из автобуса на носилках двух травмированных людей, оказали раненым доврачебную медицинскую помощь и помогли загрузить их в кареты скорой. Также они "обеспечили безопасность разбитого автобуса". В сообщении сказано, что всего пострадали восемь человек.

В посольстве отметили, что две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы. Другие пассажиры "в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом".

По факту ДТП начато расследование. Водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат.

Дело находится на контроле посольства Украины в Словакии.

