'Трамп заинтересован завершить резню': Хегсет признался, что США сократят финансовую поддержку Украины

Администрация президента США Дональда Трампа в дальнейшем сократит расходы на военную помощь Украине. Глава Пентагона Пит Гегсет объяснил это тем, что нынешняя власть Соединенных Штатов хочет закончить войну.

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Соответствующее заявление прозвучало 10 июня, когда Гегсет отвечал на вопросы в рамках слушаний в подкомитете по ассигнованиям Палаты представителей. Когда речь зашла о будущей военной поддержке Киева, представитель команды Трампа сказал:

"Это будет сокращение этого бюджета. Как вы знаете, эта администрация имеет совсем другой взгляд на этот конфликт. Мы верим, что мирное урегулирование путем переговоров лучше всего отвечает интересам обеих сторон и интересам нашей страны. Особенно учитывая конкурирующие между собой интересы по всему миру".

Американский министр обороны добавил: по его мнению, само понятие "победы" было четко определено, "как и путь к ней и, как следствие, путь к миру, который остановит убийства и резню".

"Это то, в чем президент Дональд Трамп очень заинтересован", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA:

– В первую неделю после инаугурации Дональда Трампа американским военным отдали приказ остановить рейсы с артиллерийскими снарядами и другим оружием, направлявшиеся в Украину. При этом главные должностные лица национальной безопасности – в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте – не смогли ответить, кто именно распорядился остановить поставки. По данным СМИ, устный приказ поступил от министра обороны США.

– Недавно Пит Хегсет объявил о новых ограничениях для СМИ в Пентагоне. Теперь журналисты не смогут попасть в значительную часть здания без правительственного сопровождения – даже в те зоны, которые ранее были открытыми.

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