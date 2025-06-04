Страны 'Рамштайна' будут производить украинское оружие для нужд ВСУ: Умеров рассказал подробности

4 июня состоялась 28-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Во время нее было принято решение о совместном производстве украинского оружия в странах "Рамштайна" для нужд нашего государства.

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О запуске этой важной инициативы сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Все произведенное на таких предприятиях будет идти на нужды украинской армии, пока идет война.

Наши партнеры подтвердили свою готовность полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование.

Умеров рассказал, что некоторые из наших ближайших партнеров – те, кто предоставляет миллиардную военную помощь – постоянно обращаются к Украине с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах.

"Партнеры готовы изготавливать украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии. Наша позиция неизменна: первоочередным приоритетом являются потребности Сил обороны Украины", – отметил он.

Министр подчеркнул, что эта инициатива является стратегическим прорывом. Отныне совместно с партнерами мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения.

Умеров выразил надежду, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности.

"И наши партнеры уже движутся вперед. Западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине. Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки. Rheinmetall строит в Украине новейшие боевые машины Lynx (Германия). Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия-Финляндия). SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция-Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) – уже расширяют свое присутствие в Украине", – написал он.

По словам главы Минобороны, пришло время и для украинских компаний расширять свое присутствие на мировых рынках, но с производством для Украины.

Он объяснил, почему эта инициатива является взаимовыгодной. Украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира. А наши партнеры – укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине.

"Вместе мы не просто защищаем свободу. Мы формируем будущее обороны стран свободного мира", – добавил Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, на 28-й встрече в формате "Рамштайн" речь шла о том, что Украине будет предоставлена рекордная помощь на поставку дронов и не только. Рустем Умеров подчеркнул, что "Рамштайн" остается важной платформой для координации международной помощи Украине.

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