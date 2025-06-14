'Надеюсь, это лишь сигналы': Зеленский сказал, был ли проинформирован о сокращении военной помощи от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не было известно о планах США сократить военную помощь для Украины. Но он планирует обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом во время саммита "Большой семерки" в Канаде

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Об этом украинский лидер сказал в интервью изданию Newsmax. Он также подчеркнул, что надеется на то, что это всего лишь сигналы, а не реальный факт.

"Я не был заранее проинформирован. Я еще надеюсь, что эти сигналы - это только сигналы. Очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра своими действиями", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент назвал сигналы министра обороны США болезненными, ведь они влияют на моральный дух украинцев.

"Мы боремся. И будет очень больно, если мы останемся наедине. Это точно не подбадривает людей", - отметил президент.

Зеленский также обратил внимание на то, что есть некоторые пункты из пакетов поддержки, без которых Украине может быть очень сложно бороться.

"Я уже предлагал Трампу покупать некоторое вооружение, о чем Украина говорила с партнерами. В частности, речь идет о системах Patriot", - напомнил президент.

Зеленский подчеркнул, что пока не будет достижений по окончанию войны, Украина нуждается в поддержке оружием.

"В конце концов, это безопасность для всей Европы", - резюмировал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что то, что Украина уже четвертый год успешно обороняется от России, которая в разы превосходит ее численностью, территорией и вооружением - это является чем-то "между чудом и сенсацией". Так считает австрийский генерал в отставке Кристиан Сегюр-Кабанак, который возглавляет Общество политико-стратегических исследований (STRATEG).

Как сообщал OBOZ.UA, глава минобороны ФРГ Борис Писториус сказал, что немецкое правительство не планирует передавать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Возможность поставки Киеву этого вооружения Берлин сейчас не рассматривает.

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