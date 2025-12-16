ВПК повторяет модель СССР: разведка фиксирует рост военных расходов России почти вчетверо с 2021 года

Российский военно-промышленный комплекс резко нарастил финансирование войны против Украины и по объемам расходов фактически вернулся к советской модели. За январь–сентябрь 2025 года военные расходы федерального бюджета России достигли исторического максимума. Речь идет об 11,854 трлн рублей, что почти в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Служба внешней разведки Украины обнародовала эти данные на своем официальном канале, анализируя структуру и динамику российского бюджета. В сообщении отмечается, что рост военных расходов не сопровождается экономической отдачей. В разведке отметили: российский ВПК "поглощает ресурсы, но не создает экономической пользы".

Рекордные цифры бюджета

По данным СВР Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года военные расходы России выросли на 30 процентов, или на 2,763 трлн рублей. Если сравнивать с 2023 годом, рост составляет 95 процентов, с 2022 годом – 173 процента. Относительно 2021 года показатель увеличился на 295 процентов, то есть почти вчетверо. На этом фоне, как отмечают в разведке, финансирование гражданских сфер системно сокращается.

Текущая стоимость так называемой "СВО" для российского бюджета оценивается в 1,32 трлн рублей в месяц. Это около 43,4 млрд рублей в день или почти 1,9 млрд рублей в час. По оценке СВР, Кремль уже направляет на войну 44 процента всех собранных федеральных налогов и 39 процентов совокупных бюджетных расходов.

Без экономической отдачи

Совокупная стоимость войны против Украины для налогоплательщиков в России достигла 42,343 трлн рублей, что эквивалентно примерно 542 млрд долларов США. Это соизмеримо с 24 годовыми бюджетами всей системы высшего образования России или 22 годами федеральных расходов на здравоохранение. По подсчетам разведки, эти суммы также почти равны 80 годовым бюджетам таких крупных регионов, как Свердловская область или Краснодарский край.

В СВР Украины отмечают, что несмотря на наращивание оборонного производства российский ВПК остается структурно подобным советскому. Он вытесняет гражданские инвестиции, ограничивает технологическое развитие и формирует хронические фискальные риски. Такая модель, как отмечают в разведке, работает не на развитие экономики, а на выживание военного бюджета, который все более агрессивно поглощает доступные ресурсы.

Как ранее писал OBOZ.UA, в РФ начали уменьшать суммы единовременных выплат оккупантам, которые подписывают контракт с министерством обороны. Например, в Татарстане контрактникам теперь положено 800 тысяч рублей вместо 3,1 миллиона. Выплаты также урезали в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкортостане, Нижегородской и Белгородской областях, Чувашии, Республике Марий Эл и других.

