Украине нужно от партнеров в 2026 году $60 млрд на оборону: Шмыгаль подвел итоги 'Рамштейна'. Фото

В формате видеосвязи во вторник, 16 декабря, состоялось 32-е заседание в формате "Рамштайн". На этой встрече 15 стран обязались предоставить Украине долгосрочную военную поддержку.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, который пообщался с партнерами онлайн. О результатах саммита проинформировала на официальном сайте пресс-служба МО Украины.

Глава ведомства рассказал, что 2025-й стал рекордным по объемам помощи. Если партнеры выполнят свои обещания, удастся привлечь 45 миллиардов долларов – больше, чем в любом году с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

В 2025-м партнеры взяли на себя обязательства направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 миллиардов – на закупку американского вооружения. Оба показателя рекордные, и Киев стремится поддерживать такую динамику и в дальнейшем.

Планы на следующий год

В 2026-м общий объем оборонных потребностей нашей страны составляет 120 млрд долларов. Киев может покрыть половину этой суммы собственными ресурсами, то есть еще 60 млрд долларов должно поступить от партнеров.

Как сообщил Шмыгаль участникам заседания, нашими главными приоритетами являются:

– стабильное и прогнозируемое финансирование. Именно поэтому Киев просит партнеров направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины;

– противовоздушная оборона. Россия продолжает терроризировать украинцев массированными обстрелами, поэтому нашим защитникам нужны способности, чтобы противостоять ударам;

– поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, которые доказали эффективность на поле боя;

– поставки боеприпасов, в частности дальнобойных;

– продолжение функционирования программы PURL, ключевого элемента сотрудничества между Европой и США. Общая потребность Украины для получения пакетов PURL в 2026 году – 15 млрд долларов.

"Подчеркнул, что Украина остается преданной восстановлению мира. Однако для его достижения должны усиливать давление на агрессора, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные возможности Украины", – отметил министр.

Какую помощь союзников получит Украина

В рамках "Рамштайна" 16 декабря партнеры взяли на себя важные обязательства по долгосрочной поддержке:

Германия

11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Фокус – ПВО, БпЛА, артиллерийские выстрелы;

Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

Великобритания

Усиление возможностей ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов за счет замороженных активов рф, средств партнеров и собственного бюджета в целом в 2025 году.

Канада

Дополнительных 30 млн канадских долларов на украинские дроны;

Ракеты AIM-9;

Поставки электрооптических сенсоров и другой военной помощи.

Нидерланды

700 млн евро на БпЛА, в том числе 400 млн евро на изделия украинского производства.

Черногория

Готовит вклад в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины.

Дания

Новый вклад в PURL с фокусом на авиационные способности Украины;

Передача 29-го пакета поддержки на 250 млн евро – дроны, ПВО и поддержка украинской авиации.

Эстония

Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро);

Вклад в IT Коалицию размером в 9 млн евро.

Латвия

Продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БпЛА, РЭБ, PURL.

Литва

Более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, в частности взносы на PURL, программу Patriot для Украины, "чешскую инициативу" и коалицию разминирования.

Люксембург

100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины;

Второй взнос размером в 15 млн евро на PURL.

Новая Зеландия

15 млн долларов на PURL.

Норвегия

Около 7 млрд долларов общей военной помощи в 2026 году;

Взносы на поддержку американских систем ПВО и "чешскую инициативу".

Польша

Поставки 155-мм снарядов;

Реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.

Португалия

Вклад в "чешскую инициативу";

10 млн евро на БпЛА.

Чехия

В рамках "чешской инициативы" на 2026 год уже профинансированы поставки 760 тысяч артиллерийских снарядов.

"Спасибо партнерам за эти взносы, которые спасают жизни, усиливают всю Европу и приближают настоящий мир", – выразил благодарность Шмыгаль.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что уже в 2026 году Украина сможет наладить производство до 20 миллионов беспилотников. Чтобы достичь таких показателей, необходима финансовая поддержка международных партнеров.

