'Мы доверяем Германии': Зеленский рассказал о совместном производстве оружия по украинским технологиям

Украина планирует развивать совместное производство вооружения с Германией на основе отечественных военно-промышленных технологий. Это партнерство направлено на усиление обороноспособности обеих стран и обеспечение стабильного технологического обмена в условиях современных вызовов безопасности.

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Владимир Зеленский сообщил во время пресс-брифинга по итогам встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Глава государства подчеркнул, что Украина не готова открывать свои технологии всем партнерам, ведь есть риски, связанные с их дальнейшим использованием в потенциально враждебных направлениях. Однако с Германией такое сотрудничество возможно, – именно из-за высокого уровня доверия.

"Мы не можем делиться нашими технологиями со всеми партнерами, поскольку знаем, что существует риск, что они могут пойти куда-то, откуда потом может прийти агрессия. Вот почему нам нужны только те, кому мы можем доверять, и мы доверяем Германии", – заявил Зеленский.

По словам лидера страны, Украина заинтересована в создании производственных мощностей как на собственной территории, так и непосредственно в Германии. Это позволит усилить обороноспособность обеих стран и будет способствовать развитию совместного военно-промышленного потенциала.

"Для нас важно иметь линию производства в Украине и совместное производство в Германии", – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс уже сегодня готов к масштабному привлечению инвестиций.

"У нас есть возможность на сегодня использовать наши способности в производстве оружия примерно на $30 млрд. Это не только для Германии, это не о вашем бюджете", – уточнил он.

Совместная кооперация в сфере безопасности и технологий между Украиной и Германией становится все более тесной, что свидетельствует о стратегическом партнерстве стран в условиях продолжающейся войны с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что партнеры готовы не только вкладывать деньги в производство оружия в Украине, но и покупать непосредственно украинское вооружение. Он отметил, что наше современное оружие "во многих случаях намного лучше", чем аналогичное западное.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, наши оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточатся на совершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону врага. Для этого нужны дополнительные контракты, финансирование и инвестиции

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