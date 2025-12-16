'Он не хотел давать на это согласие'. Павел Зибров раскрыл имя телеведущей, с которой началась бешеная популярность Степана Гиги

Народный артист Украины Павел Зибров поделился малоизвестными подробностями из жизни своего коллеги Степана Гиги, который ушел из жизни в середине декабря. По его словам, неожиданная инициатива телеведущей Леси Никитюк дала толчок новой волне популярности легендарного певца.

Об этом Павел Зибров рассказал в разговоре с OBOZ.UA. Исполнитель также объяснил, почему Гига избегал правил шоу-бизнеса, принципиально не пел на русском и не стремился к телеэфирам любой ценой.

"Большую роль в бешеной волне популярности Степы в последние годы сыграла Леся Никитюк, которая перепела его "Этот сон", – говорит Павел Зибров. – Знаю, что сначала он не хотел давать на это согласие. Леся даже говорила мне: "Павел Николаевич, может, вы с ним поговорите? Я уже все написала, подготовила". Я ей ответил: "Леся, я же не его директор. Пригласи его – пусть примет участие в этой песне, подпоет". Она же сначала хотела спеть ее сама, но Степа на это не соглашался. К таким экспериментам он относился сдержанно, не очень их любил. Он был классиком – в лучшем смысле этого слова. В результате он поет в припеве вместе с ней, в унисон. Вероятно, передал ей запись с вокалом – и как красиво получилось. Этого оказалось достаточно: услышали, увидели, начали перепевать, лайкать – и песня завирусилась. Можно сказать, что именно Леся Никитюк первой сделала для него такой прорыв. А дальше молодежь начала открывать для себя его творчество: "Какая у него "Яворина"! А "Золото Карпат"!"

"На западе Украины он всегда был чрезвычайно популярным: всегда полные залы, люди знали его песни, пели вместе с ним, – продолжает Зибров. – А в последние годы эти песни подхватила уже вся Украина. У него было много концертов – и в Украине, и за рубежом. Он заслужил такое признание значительно раньше. Но так уж сложилось, что пришло оно лишь после шестидесяти. Сейчас, в период большой войны, молодежь активно интересуется историей, в том числе и музыкой. Не шоу-бизнесом, а настоящей эстрадой тех лет, когда она переживала свой расцвет. Так вот Степе очень помогла молодежь".

По словам Павла Зиброва, Степан Гига никогда не играл по негласным правилам шоу-бизнеса. Он не искал "черных ходов" и не пытался попасть на телевидение любой ценой. Если не приглашали на съемки – воспринимал это спокойно: "Мы говорили: "Степа, а чего ты не приезжаешь в Киев?" А он отвечал: "А кто меня приглашает?" Тогда же здесь бал правили "Русское радио" и им подобные. Телеканал "Интер", да и ТРК "Украина" не брали в свои программы. Возможно, туда и можно было попасть за деньги. Но какой народный артист будет платить, чтобы его показали по телевизору? Поэтому в эту тусовку он не входил: не любил тех редакторов, не ходил к ним со взятками и откровенно игнорировал такие правила игры. Говорил просто: "Пошли в баню".

"Он пробивался всегда только своим творчеством – никогда никому не платил и ни перед кем не прогибался. Был гордым, – добавил Павел Зибров. – А таких не слишком любят. Он один из немногих – наряду с Оксаной Билозир и Марией Бурмакой – кто принципиально никогда не пел на русском. Это была четкая позиция, и за нее его тоже не любили, ведь центральные телеканалы, сами знаете, в какую сторону тогда смотрели. Не поешь на русском – значит, не наш. Сиди себе тихонько, не высовывайся. Ну вот так тогда было – что греха таить. Прямо в лоб этого не говорили – но с хитрой такой улыбкой постоянно тянули в нужную им сторону".

