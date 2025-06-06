Украина предложила Франции совместно производить системы ПВО: детали

Украина предложила Франции совместно производить системы противовоздушной обороны. Отмечается, что это будет взаимовыгодное партнерство.

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Об этом сообщили в Минобороны Украины. Уточняется, что глава ведомства Рустем Умеров обсудил со своим коллегой Себастьяном Лекорню участие французских компаний в производстве дронов для ВСУ.

"Украина готова предоставить эту возможность лучшим производителям. Мы имеем боевой опыт, Франция – мощную индустрию", – подчеркнул Рустем Умеров.

Отмечается, что во время переговоров стороны также рассмотрели совместное производство ПВО и другого вооружения как в Украине, так и во Франции.

"Рустем Умеров выразил благодарность министру Лекорню за стратегическое видение и постоянную поддержку Вооруженных сил Украины", – резюмировали в ведомстве.

Ранее министр обороны Рустем Умеров, обращаясь к союзникам после обстрелов Херсона и Прилук, призвал партнеров к новым санкциям против РФ и помощи Украине.

Кроме того, в среду, 4 июня, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Они, в частности, обсудили необходимость усиления поддержки в сфере противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, меморандум с условиями завершения войны, который Украина передала России и США, содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Предполагается, что мониторинг будут осуществлять международные партнеры.

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