Президент США Дональд Трамп хочет привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны в Украине. Лидеры двух государств провели продуктивный телефонный разговор.

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Об этом говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social. Американский лидер отметил, что пообщался по телефону с главой Турции. По его словам, главы государств обсудили ряд глобальных вопросов.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России против Украины, ситуацию в Сирии, Газе и многое другое", – отметил Трамп.

Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию, а также подтвердил свои планы приехать в Вашингтон. Лидер США напомнил, что ранее имел с турецким лидером тесное сотрудничество – в частности по делу освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец бессмысленной, но смертельно опасной войне между Россией и Украиной – сейчас", – написал глава Белого дома.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины, однако сохраняет экономические связи с Россией и продвигает идею мирных переговоров между сторонами.

Напомним, что после переговоров Украины и США в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта Эрдоган призвал Россию поддержать предложенный шаг к переговорам по миру в Украине и, в частности, согласиться на 30-дневное прекращение огня. Он отметил, что Анкара приветствует и переговоры Украины и США, и все позиции, которые обнародованы по факту этих переговоров.

Отметим, что президент Владимир Зеленский 16 марта заявил, что Россия до сих пор не отреагировала на предложение о временном прекращении огня. Государство-агрессор украло еще почти неделю - неделю войны, которая нужна только России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 28 марта, провели телефонные переговоры. Разговор касался, в частности, войны в Украине и ситуации в Черном море.