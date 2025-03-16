Уолтц: будет так – определенные территории Украины в обмен на будущие гарантии безопасности

В Белом доме заявили, что урегулирование войны в Украине может предусматривать некоторые территориальные уступки со стороны Киева. Украина получит гарантии безопасности.

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Такое заявление сделал советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News. По его словам, именно так может выглядеть предложенное соглашение по урегулированию войны между Россией и Украиной.

"Это будет что-то вроде обмена территорий на будущие гарантии безопасности, вопросы будущего статуса Украины", – сказал американский политик.

Уолтц добавил, что США могут принять меры против России, если Москва не согласится на предложенный президентом США Дональдом Трампом режим прекращения огня в Украине.

Кроме этого, по словам чиновника администрации Трампа, членство Украины в НАТО маловероятно, и этой позиции придерживаются не только США, но и другие страны-члены альянса.

"Мы обсуждали это, и как заявлял министр обороны на встрече министров обороны НАТО, постоянный путь или постоянное членство Украины в НАТО крайне маловероятны. И это позиция не только США, но и ряда других стран", – сказал Уолцт.

Ранее Уолтц уже заявлял, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России. При этом США ведут дискуссии по поводу отказа Украины от НАТО и переходу Донбасса и других территорий под контроль РФ с россиянами и украинской стороной.

На днях ведущий телеканала Fox News Шон Хеннит спросил Уолтца, правильно ли он понимает, что Украина не вступит в НАТО, а Донбасс или районы с "большим количеством выходцев из России" могут перейти под контроль России.

"Вы ни в чем не ошибаетесь. Важно, что мы обсуждаем эти вопросы с обеими сторонами – как с нашими коллегами из Украины, так и с Россией", – ответил Уолтц.

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта украинская и американская стороны обсуждали линии разграничения, где война должна остановиться при возможном временном прекращении огня. Чиновники даже рисовали соответствующие линии на карте, где война должна остановиться.

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