'Неделя действительно может изменить многое': Зеленский рассказал о подготовке к переговорам в Турции. Видео

Украинская делегация, которая будет в Турции 15 мая на возможных переговорах со страной-агрессором, не определилась с форматом встреч. Такой формат можно будет определить, только зная, кто именно будет представлять Россию.

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Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране по итогам 14 мая, возможны несколько сценариев переговоров. Именно поэтому было проведено "несколько совещаний с командой по формату в Турции".

"Я ожидаю информации, кто прибудет от России, и уже тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим также, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому это может стать наиболее сильным аргументом", – считает украинский лидер.

Президент добавил, что "неделя действительно может изменить многое", но это пока только возможность. Сейчас все это решается, отметил Зеленский.

Возможно, что кроме США к указанным переговорам тем или иным образом присоединятся Европа и, в частности, Ватикан, и азиатские страны, добавил президент Украины.

"Сегодня было очень важное заявление Папы Римского Льва XIV о готовности Ватикана к посреднической работе. Ватикан может помочь дипломатии. Есть поддержка прямой встречи от лидеров стран Глобального Юга – и этот голос звучит. Знаем также позицию Китая относительно прекращения огня и переговоров. Абсолютно четкая позиция Америки и Европы", – рассказал он.

Как добавил Владимир Зеленский, уже очевидно для всех в мире, что "единственной преградой для установления мира является отсутствие четкой воли России это сделать".

В качестве примера украинский лидер привел последние сутки в стране.

"Более сотни "шахедов" было в ночь на этот день – значительное количество сбито. Были и ракеты сегодня – российская баллистика. Когда весь мир ждет от Путина простого ответа "да" на предложение прямых переговоров – он продолжает бить по Украине. Никакого военного смысла в этом нет. Это понятно. Ничего ему это не дает и не даст. Россия только затягивает войну, затягивает эти убийства", – рассказал Зеленский.

В последнее время на фронте в Украине ежесуточно происходит более сотни боев, отметил президент.

"Особенно тяжелые – Покровское направление, другие направления на нашей Донетчине. Мы продолжаем наши активные действия в Курской и в Белгородской областях – мы защищаем превентивно украинское пограничье. Но все боевые действия – это не наш выбор, это наша оборона – оборона против оккупанта. А ответы на все вопросы об этой войне – почему она началась, почему она продолжается – все эти ответы в Москве. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч", – подчеркнул глава государства.

И уже традиционно Владимир Зеленский отметил наших воинов, потому что "это очень важно в это время".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский президент отмечал, что Украина сейчас рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

В свою очередь президент США Трамп намекнул, что в ближайшие дни могут появиться положительные новости о войне между Россией и Украиной. При этом никаких деталей американский лидер не привел, но назвал дату – 16 мая.

Причем появилась информация, что государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправятся в Стамбул не 15 мая, а именно в пятницу, то есть 16 мая, уже на следующий день после вероятных переговоров Украины и РФ.

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