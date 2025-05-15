'Если это будет уместно': Трамп допустил, что может поехать в Турцию 16 мая на переговоры между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил , что поехал бы в Турцию в пятницу, 16 мая, на переговоры между Украиной и РФ, "если это будет уместно".

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Об этом сообщает Clash Report. "Я бы поехал в Турцию в пятницу, если это будет уместно, на переговоры между Украиной и Россией", – цитирует Трампа издание.

Ранее Трамп прокомментировал прессе отказ российского диктатора Владимира Путина присутствовать на переговорах в Стамбуле.

"Зачем ему ехать, если я не поеду?" – сказал он Sky News.

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