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"Если это будет уместно": Трамп допустил, что может поехать в Турцию 16 мая на переговоры между Украиной и РФ
Президент США Дональд Трамп заявил , что поехал бы в Турцию в пятницу, 16 мая, на переговоры между Украиной и РФ, "если это будет уместно".
Об этом сообщает Clash Report. "Я бы поехал в Турцию в пятницу, если это будет уместно, на переговоры между Украиной и Россией", – цитирует Трампа издание.
Ранее Трамп прокомментировал прессе отказ российского диктатора Владимира Путина присутствовать на переговорах в Стамбуле.
"Зачем ему ехать, если я не поеду?" – сказал он Sky News.
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